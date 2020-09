HomeKit-Kamera eufyCam 2 Pro vorübergehend günstiger

Die eben erst in Deutschland eingeführte HomeKit-Kamera eufyCam 2 Pro wird als Sonderaktion gerade günstiger angeboten als das technisch grundsätzlich gleichwertige, aber mit niedrigerer Auflösung angebotene Basismodell eufyCam 2. Für zwei Kameras inklusive Homebase bezahlt man 339,99 Euro, die Einzelkamera ist für 149,99 Euro erhältlich. Den Sonderpreis erscheint an der Kasse, wenn man den auf den Produktseite angebotenen Gutschein aktiviert oder beim Kaufabschluss die Bonus-Codes EUFYPRO2K bzw. EUFYPRO2KA eingibt.

Der Hersteller lässt über interne Unterschiede zwischen den beiden Modellen nichts verlauten, somit liegt der einzige Unterschied in der von der Pro-Version unterstützten höheren 2K-Auflösung. In Pixeln gemessen liegt diese zwar nur vergleichsweise gering über der HD-Auflösung des Basismodells (2048 x 1080 Pixel statt 1920 x 1080 Pixel), doch sorgt der größere Bildsensor Erfahrungsberichten aus den USA zufolge für merklich bessere Aufnahmen. HomeKit selbst unterstützt bislang zwar nur 1080p HD-Aufnahmen, doch auch hier dürfte die verfügbare Mehrinformation zu einem besseren Endergebnis führen. Zudem gehe wir davon aus, dass Apple das HD-Limit von HomeKit in absehbarer Zeit anheben wird.

Beide Kameras unterstützen HomeKit und HomeKit Secure Video. Letzteres erfordert bekanntlich allerdings ein kostenpflichtiges iCloud-Abo. Sollen die Aufnahmen beider Kameras in der iCloud gespeichert werden, so ist hier das große iCloud-Abo für monatlich 9,99 Euro erforderlich.

Mehr Leistungsumfang bietet ohnehin die Kombination aus Standard-HomeKit und der App des Herstellers. Die Videoaufnahmen können dabei verschlüsselt auf der mitgelieferten Homebase gespeichert werden. Die App bietet Funktionen wie Personenerkennung (kann z.B. zwischen Windbewegungen, Tieren und Personen entscheiden), die Möglichkeit, Aktivitätszonen einzurichten und flexibel einstellbare Benachrichtigungen.

Die eufyCam 2 und eufyCam 2 Pro verfügen über eine Nachtsichtfunktion, sind beide Wetterfest nach IP67 und können mit einer Akku-Ladung bis zu 365 Tage in Betrieb sein. Die Reichweite hängt dabei von der Positionierung der Homebase ab. Die Station fungiert als Repeater für die Kameras und muss im Innenbereich platziert werden. Im Lieferumfang sind Halterungen für die Kameras und die benötigten Kabel enthalten.

Aus eigener Erfahrung können wir aktuell leider noch nicht über die eufyCam 2 Pro berichten. Mit der Leistung und Qualität der anderen Outdoor-Modelle des Herstellers sind wir allerdings zufrieden. Allerdings muss angemerkt werden, dass die angegebene Akkulaufzeit sich tatsächlich auf ein Maximum bezieht. Abhängig davon, wieviele Bewegungen die Kamera erfasst, kann sich die Laufzeit auch deutlich verkürzen. Bei uns hat eine eufyCam 2C beispielsweise einen häufig genutzten Eingang im Blick und muss statt der vom Hersteller angegebenen ca. sechs Monate im Schnitt etwa alle zwei Monate ans Ladegerät.