HomeKit-Hardware von Meross: Zusatzcodes zur Angebotswoche

Meross stellt zahlreiche Komponenten mit offizieller HomeKit-Zulassen und WLAN-Anbindung her, die von unterschiedlichster Qualität sind. Während wir mit den Steckdosen gute Erfahrungen gesammelt haben und auch die mehrfarbigen Lightstrips des Anbieters aktiv und ohne Probleme einsetzen, gibt es Nachtlichter, die man (unserer Meinung nach) links liegen lassen sollte. Das hier von uns verrissene Nachtlicht des Anbieters, ist inzwischen nicht mehr am hiesigen Markt erhältlich. Pauschal würden wir dem Meross-Angebot wohl die Schulnote 3 geben.

Dieser lässt sich mit den bereits angelaufenen Aktionsangeboten kombinieren und bringt die Stückpreise unter die rot markierten Angebotspreise, die von Amazon ausgespuckt werden. Der 4er-Pack der per HomeKit schaltbaren Zwischenstecker landet so bei einem finalen Preis von 48,95 Euro, was rechnerisch auf rund 12,25 Euro pro Steckdose hinausläuft und damitnahezu konkurrenzlos in Sachen zertifizierter HomeKit-Hardware ist.

