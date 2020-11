HomeKit-Außen-Doppelsteckdose von Meross kostet 23 Euro

Der Smarthome-Ausrüster Meross nimmt den Start der diesjährigen Black-Friday-Aktionen zum Anlass, einzelne HomeKit-Produkte mit deutlichem Preisnachlass anzubieten. So ist die WLAN-Außensteckdose des Herstellers vorübergehend für schlappe 22,99 Euro erhältlich.

Die für den Außeneinsatz konzipierte HomeKit-Doppelsteckdose von Meross haben wir bei ihrer Markteinführung ausführlich vorgestellt. Die beiden Steckplätze lassen sich entweder gemeinsam durch einen Drucktaster an der Dose oder getrennt über die Home-App oder Siri schalten. Die Verbindung zu HomeKit erfolgt über WLAN, sodass sich die Dose überall dort in vollem Umfang verwenden lässt, wo eine WLAN-Verbindung möglich ist. Als regulären Preis gibt der Hersteller 44,99 Euro an, die aktuellen 22,99 Euro liegen hier gerade mal bei der Hälfte.

Ebenfalls als Black-Friday-Aktion ausgezeichnet gibt die Meross HomeKit-Schaltsteckdose für Innenräume im Viererpack gerade für 52,49 Euro, was die WLAN-Steckdose mit Siri-Unterstützung auf einen Einzelpreis von 13 Euro bringt.

Ein schneller Blick auf die neue HomeKit-Außensteckdose

Alternativ zu dem oben erwähnten Doppelstecker für Außen bietet Meross mit der Smart Outdoor Steckdose seit kurzem eine weitere mit HomeKit kompatible Doppelsteckdose für den Außeneinsatz an. Wir haben mit Blick auf die Unterschiede beim Hersteller nachgefragt und die Auskunft bekommen, dass es sich hier lediglich um ein anderes Gehäuse handelt.

Die Wahl zwischen den beiden Varianten dürfte im Wesentlichen vom Einsatzort abhängen. Uns scheint die neuere Version mit den Steckeröffnungen nach unten besser gegen Wettereinflüsse geschützt, auch lassen sich diese mit Gummistopfen dicht verschließen.

Die HomeKit-Anbindung erfolgt auch bei der neuen Steckdose über WLAN. Der Listenpreis von 36,99 Euro lässt sich aktuell mit einem Rabattgutschein auf 30,99 Euro reduzieren (unter der Preisanzeige anklicken).