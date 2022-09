HomeKit-Angebote: Aroma-Diffuser, LED-Leuchtstreifen und Steckdosen

Die HomeKit-Steckdose von VOCOlinc ist auch mit Rabatt keinesfalls das günstigste Produkt in dieser Kategorie. Den Aufpreis rechtfertigt – wenn benötigt – die integrierte Verbrauchsmessung in Kombination mit der VOCOlinc-App. Wer ausschließlich auf den günstigsten Preis aus ist, muss zu Meross greifen. Der Einzelpreis für deren HomeKit-Mini-Steckdose fällt im Viererpack aktuell auf unter 11 Euro.

Das VOCOlinc-Zubehör ist eine Kombination aus LED-Stimmungslicht und Aroma-Zerstäuber, beide Funktionen lassen sich per App beziehungsweise über Apple Home steuern. Zusätzlich stehen auch reguläre Tasten am Gerät selbst zur Verfügung. Erwartet von der integrierten LED-Leuchte aber nicht zu viel. Keinesfalls handelt es sich hier um eine Leselampe oder dergleichen, ihr könnt aber um Lichtstimmung zu schaffen zwischen 16 Millionen RGB-Farben auswählen oder Lichteffekte abspielen.

