Football Manager 2023 kommt im November auch auf Apple Arcade

Die Veröffentlichung des Football Manager 2023 ist für den 8. November geplant und in diesem Jahr soll das Spiel für mehr Plattformen als je zuvor erscheinen. Als Neuzugänge kündigen die Entwickler neben Apple Arcade auch die PlayStation 5 an. Zudem stehen unter anderem Versionen für Mac und PC, die Xbox sowie die Nintendo Switch auf dem Programm.

