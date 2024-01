Hörbuch-Flat Storytel: 45 statt 7 Tage kostenlos testen

In Zeiten, in denen sich auch klassische Musik-Streaming-Dienste wie Spotify verstärkt darum bemühen einen Anteil am Hörbuch-Kuchen für sich zu reservieren, spüren die bereits aktiven Anbieter den zunehmenden Konkurrenzdruck und reagieren auf diesen mit recht attraktiven Probeangeboten.

Aktuelles Beispiel: die Hörbuch-Flatrate des Audiodienstes Storytel. Dieser konkurriert mit spezialisierten Wettbewerbern wie etwa BookBeat um Anwender, die ihre Hörbücher nicht einzeln aussuchen und bezahlen möchten, sondern eine Flatrate bevorzugen, mit der sich beliebig viele Hörbücher abspielen lassen.

Storytel bietet den Zugriff auf über 600.000 Hörbücher an und liegt damit leicht unter den 900.000, die es bei BookBeat gibt. Dafür offeriert Storytel eine echte Flatrate und bietet aktuell eine ausgedehnte Testphase von 45 (statt 7) Tagen, in denen sich Brauchbarkeit und Güte des Dienstes im Selbstversuch testen und bewerten lassen.

Ohne Stundenbegrenzung: Storytel 45 Tage kostenlos testen

Echte Flatrate ohne Stundenlimit

Regulär unterscheidet Storytel zwischen zwei kostenpflichtigen Zugängen. Der Basis-Zugang kostet 7,90 Euro pro Monat, ist jederzeit kündbar und gestattet euch einen monatlichen Hörbuch-Konsum von insgesamt 20 Stunden.

Der Unlimited-Zugang ist mit 14,90 Euro pro Monat fast doppelt so teuer, beinhaltet dafür aber eine unbegrenzte Hörbuch-Flatrate, die sich auf den kompletten Katalog erstreckt und keine Limitierungen kennt. Neukunden haben aktuell die Möglichkeit, den Unlimited-Zugang 45 Tage lang kostenfrei auszuprobieren:

Auch der Unlimited-Zugang kann jederzeit gekündigt werden, zudem ist jederzeit auch der Wechsel in den auf 20 Stunden gedeckten Basis-Zugang möglich.

Zum Vergleich: Bei BookBeat beinhaltet der Basis-Zugang ebenfalls 20 Stunden und kostet 9,99 Euro pro Monat, der Premium-Zugang kostet 16,99 Euro und beinhaltet 100 Stunden.