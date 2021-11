Hochleistungsmodus: Die „Turbo-Taste“ für das MacBook Pro M1 Max

Um zu sehen, ob der Hochleistungsmodus aktiviert ist, müsst ihr übrigens nicht extra in die Systemeinstellungen abtauchen. Mit einem Klick auf das Batteriesymbol in der Menüleiste öffnet sich das Batteriestatusmenü und dort findet sich die entsprechende Information direkt unter der Anzeige der aktuellen Stromquelle.

Apple empfiehlt den Hochleistungsmodus beispielsweise für grafikintensive Arbeitsabläufe wie die Farbkorrektur von 8K ProRes 4444- oder 8K DNxHR-Videos oder Exportaufgaben in Videobearbeitung- und 3D-Anwendungen. Besitzer der großen Apple-Notebooks können von der erweiterten Leistungsfähigkeit ihrer Rechner dabei auch unterwegs profitieren. Die Funktion steht sowohl im Netzbetrieb wie auch unter Akku zur Verfügung, wobei klar sein muss, dass der Rechner schneller wieder an die Steckdose muss, wenn diese Einstellung aktiv ist.

Beim MacBook Pro mit M1-Max-Prozessor findet sich in den Systemeinstellungen „Batterie“ anstelle der normalerweise im Bereich „Netzteil“ per Klick aktivierbaren Option „Stromsparmodus“ die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Einstellungen zu wählen. Ihr könnt hier einstellen, ob das Notebook mit energiesparend, im Automatikmodus oder im Hochleistungsmodus arbeiten soll.

Insert

You are going to send email to