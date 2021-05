„Hey Google“-Lautsprecher mit verbesserter Stimmerkennung

Der Siri-Konkurrent Google Assistant soll verschiedene Nutzer künftig noch besser anhand ihrer Stimme unterscheiden können. Um dies zu gewährleisten, hat Google das Stimmtraining überarbeitet und fordert beim Einrichten dazu auf, verschiedene vollständige Sätze einzusprechen. Zuvor hat man für die Unterscheidung der Stimmen lediglich das Aktivierungswort „Hey Google“ eingesprochen.

Vorweg sei daran erinnert, dass es sich bei der Erkennung von Personen anhand ihrer Stimme um eine optionale Funktion handelt, die vom Nutzer aktiviert werden muss. Wenn mehrere Personen mit Benutzerkonto bei Google im Haushalt leben, können Google-Home-Geräte wie der Nest Hub dann auf unterschiedliche Anfragen jeweils personenbezogene Antworten liefern.

Der erweiterte Einrichtungsprozess wird automatisch gestartet, wenn man Google Voice Match neu aktiviert. Bestehende Nutzer können die überarbeitete Einrichtung ebenfalls nutzen, indem sie die Option „Assistant wieder deine Stimme beibringen“ verwenden. Um diese Einstellung zu öffnen, müsst ihr in der Google-Home-App auf euer Profilbild und dann die Option „Assistant-Einstellungen“ tippen. Der Eintrag „Voice Match“ findet sich am unteren Ende der Liste.

„Hey Google“-Sensibilität einstellbar

Ebenfalls neu ist die Option, die Sensibilität der Stimmerkennung von Google-Lautsprechern zu verändern. Hierzu müsst ihr in die Einstellungen des gewünschten Google-Assistant-Lautsprechers gehen und dort im Bereich „Audio“ ganz nach unten scrollen. Unter dem Eintrag „Ok-Google-Reaktionsfähigkeit“ habt ihr dann die Möglichkeit, Empfindlichkeit der Stimmerkennung zu regulieren.

HomePod weiter ohne Stimmerkennung

Während es Google ermöglicht, dass seine Assistant-Lautsprecher bis zu sechs verschiedene Personen an ihrer Stimme erkennen, warten wir auf eine vergleichbare Siri-Funktion weiterhin vergeblich. Apple hat die Stimmerkennung für seine HomePod-Lautsprecher zwar längst auch hierzulande vorbereitet, bietet aber weiterhin nur Unterstützung für Englisch an. So findet sich zwar auch in den Einstellungen der deutschen Home-App ein entsprechender Schalter, der sofern man nicht auf Englisch umschwenken will, allerdings nutzlos bleibt.