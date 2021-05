Center Stage: Der automatische Folgemodus der Kamera im iPad Pro

Mit „Center Stage“ stattet Apple die neuen Modelle des iPad Pro mit einer Funktion aus, die den Besitzer des Tablets bei Videotelefonaten stets im Fokus hält. Anders als bewegliche Geräte wie der neue Echo Show von Amazon realisiert Apple dies allerdings mithilfe einer speziellen Zoomfunktion.

„Center Stage“ heißt in Deutschland „Folgemodus“

In Deutschland hat Apple „Center Stage“ mit der Bezeichnung „Folgemodus“ bedacht. Es handelt sich dabei um eine Sonderfunktion der im neuen iPad Pro verbauten 12-MP-Frontkamera, die zumindest zu Beginn ausschließlich Videotelefonaten über FaceTime vorbehalten bleibt. Mit aktiviertem Folgemodus wird beim Chatten nicht das vollständige 120-Grad-Sichtfeld der Ultraweitwinkelkamera angezeigt, sondern das Gerät versucht, stets die Person vor der Kamera im Bild zu behalten, indem der sichtbare Bildausschnitt dynamisch angepasst wird. Auf diese Weise sind nicht nur „virtuelle Kameraschwenks“ möglich, sondern das iPad passt auch den Zoomfaktor an die Geschehnisse vor dem Objektiv an. So wird der Bildausschnitt beispielsweise auch automatisch vergrößert, wenn sich mehrere Personen vor der Kamera befinden.

Möglicherweise kann Apple mithilfe der neuen Technologie auch ein Stück weit das Manko der an der schmalen Seite und daher im praktischen Einsatz meist seitlich platzierten iPad-Kamera wettmachen. Die Softwarefunktion sollte durch die Platzierung im Querformat entstehende ungünstige Kameraperspektiven ausgleichen.

Der neue Folgemodus wird ausschließlich mit den seit vergangener Woche bestellbaren und für diesen Monat angekündigten neuen Modellen des iPad Pro verfügbar sein. Die Funktion steht gleichermaßen für die Varianten mit 11 Zoll und 12,9 Zoll Bildschirmgröße zur Verfügung. Die Basis dafür bietet der hier erstmals in Mobilgeräten verbaute Apple-Prozessor vom Typ M1, dessen Rechenleistung Apple zufolge die Grundlage für die neue, auf maschinellem Lernen basierende Technologie bietet.

Apple bietet die neuen Modelle des iPad Pro zu Preisen ab 879 Euro zur Bestellung an. Mit einer Auslieferung der Geräte wird Ende Mai gerechnet.