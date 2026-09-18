HDMI 2.2 kommt: Erste Ultra96-Kabel starten im Oktober

HDMI 2.2 macht den nächsten Schritt in Richtung Wohnzimmer. Mit der H96-Serie von Silkland lassen sich erstmals offiziell zertifizierte Ultra96-HDMI-Kabel für Endkunden bestellen. Die Auslieferung soll in der Woche ab dem 5. Oktober beginnen. Viel anfangen kann man mit der verdoppelten Bandbreite derzeit allerdings noch nicht.

Die neuen Kabel unterstützen bis zu 96 Gbit/s und damit doppelt so viel wie die bisherigen Ultra High Speed HDMI Cable mit maximal 48 Gbit/s. HDMI Licensing Administrator führt dafür die neue Bezeichnung „Ultra96“ ein. Zertifizierte Kabel müssen ein entsprechendes Label mit QR-Code tragen, über den sich Modell, Hersteller und Kabellänge überprüfen lassen.

Silkland bietet zum Start zwei Varianten an. Das zwei Meter lange H96 S2705 kostet 32,99 US-Dollar, drei Meter werden für 55,99 Dollar angeboten. Die Zertifizierung des Zwei-Meter-Modells lässt sich bereits direkt bei HDMI überprüfen. Weitere Längen sollen folgen. Auch Elecom hat erste Ultra96-Kabel angekündigt, die in Japan Mitte November in den Handel kommen sollen.

4K mit 240 Hertz ohne Kompression

Die zusätzliche Bandbreite soll vor allem zukünftigen Displays und Grafikkarten zugutekommen. Ultra96 unterstützt unter anderem unkomprimierte Bildübertragungen mit voller Farbauflösung bei 4K und 240 Hertz sowie 8K mit 60 Hertz und 10 beziehungsweise 12 Bit Farbtiefe. HDMI 2.2 führt zudem das Latency Indication Protocol ein, mit dem Geräte Verzögerungen innerhalb einer Signalkette besser aufeinander abstimmen können.

Einen unmittelbaren Kaufgrund gibt es allerdings noch nicht. Aktuelle Fernseher, Spielekonsolen, Apple TV und AV-Receiver können die 96 Gbit/s nicht ausnutzen. Für 4K mit 120 Hertz und die heute üblichen HDMI-2.1-Funktionen reichen zertifizierte Ultra-High-Speed-Kabel mit 48 Gbit/s weiterhin aus.

Wer jetzt ein Kabel für bestehende Geräte benötigt, kann daher beispielsweise zum zertifizierten UGREEN Ultra High Speed HDMI-Kabel greifen. Es unterstützt bis zu 48 Gbit/s sowie unter anderem 4K mit 120 Hertz, VRR und eARC.

Bei vermeintlichen „HDMI-2.2-Kabeln“, die bereits auf verschiedenen Marktplätzen angeboten werden, lohnt dagegen ein genauer Blick. Entscheidend ist nicht die Produktbeschreibung, sondern das offizielle Ultra96-Zertifizierungslabel. HDMI lässt jede Kombination aus Modell und Kabellänge separat prüfen.