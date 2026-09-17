Philips Hue hat über verschiedene Bereiche seines Beleuchtungsprogramms hinweg die Preise erhöht. Besonders deutlich fällt die Preiserhöhung bei der Schaltzentrale des Systems aus. Die Hue Bridge Pro wird jetzt offiziell für 149,99 Euro angeboten. Bei ihrem Verkaufsstart im vergangenen Jahr lag der Preis für das Zubehör noch bei 89,99 Euro. Im Frühjahr stieg der Preis dann auf 99,99 Euro.

Auch das Standardmodell, die weiße Hue Bridge, wurde von der Preiserhöhung getroffen. Hier fällt die Erhöhung mit 79,99 Euro statt zuvor 59,99 Euro zumindest geringer aus. Auch beim übrigen Beleuchtungsprogramm von Philips Hue sind Preiserhöhungen zu verzeichnen, diese halten sich prozentual gesehen jedoch im Rahmen.

Preissteigerung bei Komponenten

Der hinter Philips Hue stehende Signify-Konzern dürfte den deutlichen Aufpreis für die Bridge Pro mit der darin verbauten Technik begründen. Auch hier dürfte die Preisentwicklung bei Chips und Speicherkomponenten eine Rolle spielen. In der Hue Bridge Pro sind ein Cortex-Prozessor mit vier Kernen und 1,7 GHz sowie jeweils acht Gigabyte Arbeits- und Flash-Speicher verbaut.

Fraglich ist, ob Signify den Aufpreis nicht besser selbst aufgefangen hätte, um die Basiskomponente für umfangreichere Hue-Systeme möglichst günstig anzubieten. Standardinstallationen kommen zwar weiterhin mit der weißen Hue Bridge aus, allerdings setzen inzwischen mehrere Funktionen das Pro-Modell voraus. Dazu zählt nicht nur die zuletzt eingeführte Restore-Option, sondern auch die Beleuchtungsfunktion Hue SpatialAware, bei der das System für eine ausgewogene Beleuchtung die jeweilige Raumaufteilung berücksichtigen und erkennen soll, wo sich vorhandene Leuchten befinden.

Bei Amazon für rund die Hälfte des Preises

Momentan ist die Philips Hue Bridge Pro bei Amazon noch für 79,95 Euro erhältlich und damit fast zum halben neuen Listenpreis. Wer mit dem Kauf des Geräts liebäugelt, sollte wohl schnell zuschlagen. Es ist davon auszugehen, dass Amazon seine Preise ebenfalls anzieht. Und günstiger werden elektronische Geräte in nächster Zeit sicher nicht mehr.