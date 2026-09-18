11 kW ohne Kabel: Schnelles drahtloses Laden erreicht das Elektroauto

Was bei Smartphones längst selbstverständlich ist, soll nun auch beim Elektroauto komfortabler werden: Fahrzeug abstellen und automatisch laden. Porsche bringt mit dem Wireless-Charging-System für den elektrischen Cayenne eine Lösung auf den Markt, die bis zu 11 kW kontaktlos überträgt. Ein Ladekabel muss dafür nicht mehr angeschlossen werden.

Auf dem Stellplatz liegt stattdessen eine mit dem Stromnetz verbundene Bodenplatte. Im Fahrzeug befindet sich eine zweite Spule hinter der Vorderachse. Steht das Auto an der richtigen Position, wird die Energie über ein Magnetfeld zwischen beiden Komponenten übertragen. Das Prinzip entspricht damit grundsätzlich dem induktiven Laden eines iPhones – nur mit erheblich mehr Leistung und deutlich größerem Abstand zwischen den Spulen.

Die Positionierung muss dabei nicht millimetergenau erfolgen. Laut Porsche kann das System einen seitlichen Versatz von bis zu zehn Zentimetern ausgleichen. Im Fahrzeugdisplay hilft zudem eine grafische Anzeige beim Einparken. Sobald der Wagen korrekt steht und der Parkmodus aktiviert wird, startet der Ladevorgang automatisch.

11 kW über einen Luftspalt

Zwischen der Ladeplatte und dem Empfänger im Fahrzeug liegen je nach Bodenfreiheit etwa 12 bis 18 Zentimeter. Trotzdem erreicht das System nach Herstellerangaben einen Wirkungsgrad von rund 90 Prozent. Mit maximal 11 kW liegt die Ladeleistung auf dem Niveau vieler klassischer Wallboxen. Der aktuelle SAE-J2954-Standard sieht für drahtloses Laden von Pkw ebenfalls Leistungsstufen bis 11 kW vor.

Damit unter dem Auto nicht versehentlich Schlüssel, Werkzeuge oder andere Metallteile erhitzt werden, überwacht die Bodenplatte ihren Bereich. Auch Tiere oder Menschen werden erkannt. Befindet sich ein Lebewesen zwischen Fahrzeug und Ladeplatte oder erwärmt sich ein Fremdkörper, wird der Ladevorgang unterbrochen. Die Bodenplatte ist zudem wetterfest und kann nicht nur in Garagen, sondern auch auf Stellplätzen im Freien installiert werden.

Ganz neu ist die Idee nicht

Induktives Laden von Autos ist allerdings keine völlig neue Erfindung. BMW bot bereits 2018 Wireless Charging für den Plug-in-Hybrid 530e an. Das damalige System kam allerdings lediglich auf 3,2 kW und rund 85 Prozent Wirkungsgrad. Mit 11 kW erreicht die aktuelle Umsetzung nun eine Leistung, mit der sich auch große Elektroauto-Akkus über Nacht sinnvoll laden lassen.

Billig ist der Komfort zum Start erwartungsgemäß nicht. Für die notwendige Fahrzeughardware werden aktuell rund 1.845 Euro fällig, die Bodenplatte kostet nochmals rund 5.117 Euro. Zusammen landet die Lösung damit bei knapp 7.000 Euro. Zunächst bleibt drahtloses Laden damit eine teure Sonderausstattung. Interessanter als das konkrete Fahrzeug dürfte langfristig jedoch die Technik dahinter sein: Mit standardisierten 11-kW-Systemen könnte das Einstecken des Ladekabels zuhause irgendwann ebenso überflüssig werden wie das Kabel am Smartphone.