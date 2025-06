Neu in macOS 26: Sperrbildschirm-Uhr lässt sich anpassen

In der ersten Beta-Version von macOS 26 bietet Apple einen neuen Bereich in den Systemeinstellungen an, der es erlaubt, die Darstellung der Uhrzeit auf dem Sperrbildschirm individuell anzupassen. Mac-Nutzer erhalten damit erstmals die Möglichkeit, das Erscheinungsbild der Uhr deutlich sichtbarer und besser an persönliche Vorlieben anzupassen.



Mehr Auswahl für Stil und Darstellung

Die neue Option findet sich in den Systemeinstellungen unter dem Punkt „Hintergrundbild“. Dort lässt sich über die Taste „Erscheinungsbild der Uhr“ eine Auswahl verschiedener Schriftstile für die Sperrbildschirmuhr treffen. Zur Verfügung stehen sechs unterschiedliche Darstellungen, die sich in Form, Schriftstärke und Gestaltung der Ziffern unterscheiden. Zusätzlich kann über einen Schieberegler die Stärke beziehungsweise der Kontrast der Uhrendarstellung feinjustiert werden.

Standardmäßig ist die Uhr eher dezent gestaltet. Wer jedoch eine besser lesbare oder auffälligere Anzeige bevorzugt, kann nun etwa eine fette Zifferndarstellung aktivieren. Dies dürfte vor allem in Umgebungen hilfreich sein, in der der Mac aus größerer Entfernung als Sperrbildschirm-Zeitanzeiger zum Einsatz kommt, etwa in Geschäftsräumen.

Nur auf dem Sperrbildschirm sichtbar

Die Anpassungen betreffen ausschließlich die Uhr auf dem Sperrbildschirm. Das bedeutet, dass die Darstellung im Betriebssystem selbst, etwa in der Menüleiste oder in der Mitteilungszentrale, unverändert bleibt. Innerhalb der Einstellung lässt sich gezielt auswählen, ob die große Uhr überhaupt eingeblendet werden soll und auf welchen Bildschirmen sie erscheinen soll, falls mehrere Monitore verwendet werden.

Die neue Funktion ist Teil der optischen Überarbeitungen, die Apple mit macOS 26 einführt. Die Anpassungsmöglichkeit bietet dabei eine dezente aber ganz nette Option, das Erscheinungsbild des Systems einen Tick persönlicher zu gestalten und orientiert sich an den Sperrbildschirm-Stilen von iOS.