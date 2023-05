Harmonize für Mac: Eine Spotlight-Suche für Spotify

Aber wie gesagt, das Kerngeschäft wird auch von der kostenlosen Basisversion erledigt. Einziger Haken, den Harmonize eventuell noch offenbaren wird: Ist die Spotify-Schnittstelle zu stark ausgelastet, werden Suchanfragen in der Basisversion unter Umständen langsamer beantwortet als in der Pro-Version. Ein Verhalten, das wir in unserem kurzen Test des Angebotes bislang jedoch noch nicht feststellen konnten. Zum Download bitte hier entlang .

Harmonize wird in der Basisausgabe zum kostenlosen Einsatz angeboten und nutzt die offizielle Spotify-Schnittstelle zum Zugriff auf euren Account. Allerdings ist hier nur das Suchen nach Musik und das umgehende Abspielen der Suchtreffer bzw. deren Übernahme in die laufende Wiedergabeliste möglich.

