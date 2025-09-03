Jetzt mit Ambient-Beleuchtung
Harman Kardon legt die SoundSticks neu auf
Harman Kardon hat eine Neuauflage seiner SoundSticks angekündigt. Zu ihrem 25. Geburtstag werden die Kult-Lautsprecher in ihrer fünften Version erscheinen. Das Update beinhaltet nicht nur technische Verbesserungen, sondern erweitert die SoundSticks auch um ein integriertes Beleuchtungssystem.
Die SoundSticks bestehen weiterhin aus der Kombination von zwei Satellitenlautsprechern und einem Subwoofer. Neu ist die Integration zusätzlicher Hochtöner in den Satelliten, wodurch dem Hersteller zufolge ein Drei-Wege-Aufbau entsteht. Harman Kardon erklärt, dass der Subwoofer für kräftige Bässe sorgen soll, während die Mittel- und Hochtonbereiche eine präzisere Wiedergabe von Stimmen und Instrumenten ermöglichen.
Optisch ansprechend mit Ambient-Beleuchtung
Harman Kardon bewirbt die wahlweise in einer Variante mit transparentem Weiß sowie in Schwarz mit einem Rauchglas-Effekt erhältlichen Lautsprecher auch als Designobjekt.
Neu ist ein in die einzelnen Komponenten integriertes Ambient-Beleuchtungssystem. Nutzer können zwischen fünf dynamischen Lichtszenarien wählen, die sich an Naturmotiven wie einem Ozean oder dem Sonnenaufgang orientieren. Zusätzlich kann man eine beliebige statische Farbe einstellen.
App-Steuerung, Bluetooth und HDMI
Gesteuert wird das System entweder über berührungsempfindliche Tasten am Lautsprecherfuß oder die App Harman Kardon One. Auf diesem Weg lassen sich dann weiterführende Optionen für die Beleuchtung oder Equalizer-Vorgaben nutzen.
Für die drahtlose Nutzung unterstützt das System Bluetooth 5.4 sowie die Funktion Auracast, mit der sich mehrere Lautsprecher koppeln lassen. Zudem gibt es einen HDMI-ARC-Anschluss, über den sich die SoundSticks 5 ohne größeren Aufwand in ein TV-Setup einbinden lassen.
Die SoundSticks 5 von Harman Kardon sollen ab dem 23. November 2025 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 329,99 Euro.
kein Airplay !
Was mir lieber ist wegen des Delays. Ich habe den HomePod hier und es nervt jedes Mal, wenn ich Songs skippe und immer einige Sekunden warten muss, bis was kommt.
Sehr nice, jetzt noch den iMac im Acrylgehäuse neu auflegen ;) Das Fehlen von AirPlay ist natürlich schade…
Tolles Design. Die ersten waren aber vom Klang nicht so überzeugend imo. Mal sehen, wie die neuen dann klingen…
Audioengine A5+
Super Produkt, aber muss heutzutage alles leuchten und blinken? Irgendwann sieht mein Büro aus wie Shibuya :-/
Meine Harman Kardon Soundsticks 1 vom 14.10.2001 mit USB Eingang verrichten Ihren Dienst hier wunderbar neben meinem Mac an einem Lyrion Music Server. Die laufen noch wie eine eins! Das war damals eine richtig gute Investition.
Wirken wie aus der Zeit gefallen.
Neben einem Röhren-iMac definitiv stylish, ansonsten alles nur nicht zeitlos. Nicht mal AirPlay 2, irgendwie erinnert es mich an die Neuauflage vom Nokia 3210: war mal geil, aber hatte seine Zeit…