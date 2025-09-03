Harman Kardon legt die SoundSticks neu auf

Harman Kardon hat eine Neuauflage seiner SoundSticks angekündigt. Zu ihrem 25. Geburtstag werden die Kult-Lautsprecher in ihrer fünften Version erscheinen. Das Update beinhaltet nicht nur technische Verbesserungen, sondern erweitert die SoundSticks auch um ein integriertes Beleuchtungssystem.

Die SoundSticks bestehen weiterhin aus der Kombination von zwei Satellitenlautsprechern und einem Subwoofer. Neu ist die Integration zusätzlicher Hochtöner in den Satelliten, wodurch dem Hersteller zufolge ein Drei-Wege-Aufbau entsteht. Harman Kardon erklärt, dass der Subwoofer für kräftige Bässe sorgen soll, während die Mittel- und Hochtonbereiche eine präzisere Wiedergabe von Stimmen und Instrumenten ermöglichen.

Optisch ansprechend mit Ambient-Beleuchtung

Harman Kardon bewirbt die wahlweise in einer Variante mit transparentem Weiß sowie in Schwarz mit einem Rauchglas-Effekt erhältlichen Lautsprecher auch als Designobjekt.

Neu ist ein in die einzelnen Komponenten integriertes Ambient-Beleuchtungssystem. Nutzer können zwischen fünf dynamischen Lichtszenarien wählen, die sich an Naturmotiven wie einem Ozean oder dem Sonnenaufgang orientieren. Zusätzlich kann man eine beliebige statische Farbe einstellen.

App-Steuerung, Bluetooth und HDMI

Gesteuert wird das System entweder über berührungsempfindliche Tasten am Lautsprecherfuß oder die App Harman Kardon One. Auf diesem Weg lassen sich dann weiterführende Optionen für die Beleuchtung oder Equalizer-Vorgaben nutzen.

Für die drahtlose Nutzung unterstützt das System Bluetooth 5.4 sowie die Funktion Auracast, mit der sich mehrere Lautsprecher koppeln lassen. Zudem gibt es einen HDMI-ARC-Anschluss, über den sich die SoundSticks 5 ohne größeren Aufwand in ein TV-Setup einbinden lassen.

Die SoundSticks 5 von Harman Kardon sollen ab dem 23. November 2025 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 329,99 Euro.