Hack bringt „Doom“ auf Apples HDMI-Adapter

Entwickler machen sich schon seit geraumer Zeit einen Sport daraus, dem Computerspiel-Klassiker Doom auf möglichst ausgefallenen, in jedem Fall aber nicht für das Ausführen von Spielen vorgesehener Geräte zu installieren. Im vergangenen Jahr war es beispielsweise möglich, den Ego-Shooter auf dem Display von Mährobotern der Marke Husqvarna zu spielen. Der Hersteller hatte diesen Hack im Rahmen einer zeitlich befristeten Werbeaktion unterstützt.

Bereits ein Jahr zuvor hatte ebenfalls Husqvarna für Aufsehen gesorgt, als mithilfe dieses Hacks ein Doom-Multiplayer-Turnier auf Rasenmäher-Displays und somit erstmals auf einem Nicht-Gaming-Gerät ausgetragen wurde.

Die neueste Modifikation bringt das Spiel nun auf den von Apple angebotenen Lightning Digital AV Adapter. Ihr habt richtig gehört: Der in diesem Adapter verbaute Prozessor verfügt über ausreichend Leistung, um das Spiel darauf auszuführen. Der hinter diesem Hack stehende Entwickler musste lediglich über HDMI einen Bildschirm verbinden. Für die Stromversorgung und Steuerung findet ein Notebook von Apple Verwendung.

Auf dem Adapter läuft „ein kleines iOS“

In den Kommentaren zu seinem YouTube-Video erklärt der Entwickler in groben Zügen, wie er das Ganze realisiert hat. Grundsätzlich muss man wissen, dass Apple in dem Adapter ein sogenanntes System-on-a-Chip (SoC) verbaut, mit dessen Hilfe das eingehende Videosignal dekomprimiert und in HDMI gewandelt wird. Die dabei verwendete Firmware könne man im weitesten Sinne als ein einfach gestricktes iOS bezeichnen.

Dieser Umstand macht es dann auch möglich, das uns als iOS-Jailbreak bekannte Software-Tool checkm8 anzuwenden, um auf den Apple-Adapter zuzugreifen und dessen Konfiguration zu ändern. Über den verbundenen Mac wird dabei eine modifizierte Firmware auf den Stecker geladen. Dies ist bei jedem Start erneut erforderlich, weil man auf dem Adapter keine Daten dauerhaft speichern kann.