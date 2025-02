Apple Refurbished Store optisch aufgefrischt

Apple hat seinen Onlineshop für generalüberholte Geräte überarbeitet. Der Apple Refurbished Store wurde optisch an das Erscheinungsbild des restlichen Online-Auftritts des Unternehmens angepasst und informiert nun direkter über das Angebot selbst und die auf diesem Weg erhältlichen Produkte.

Der neue Spruch „Gemacht für ein zweites Leben“ trifft das Thema der Abteilung „Gebraucht & Refurbished“ von Apples Onlineshop auf jeden Fall besser als der zuvor in diesem Bereich genutzte Slogan „Garantierte Apple Qualität“. Das im Apple Refurbished Store verfügbare Angebot bleibt bislang jedoch weiter auf die Bereiche „Mac“, „iPad“, „iPhone“, „AirPods“, „Apple TV“, „HomePod“ und „Zubehör“ beschränkt.

Apple Watch weiterhin nicht zu finden

Eigentlich warten wir ja schon längst darauf, dass Apple hier auch die Apple Watch generalüberholt und günstiger als beim Neukauf anbietet. Auf diese Option müssen Apple-Kunden innerhalb der Europäischen Union allerdings verzichten. In den USA kann man die Apple-Uhr schon seit knapp sieben Jahren auch generalüberholt kaufen. Seit dem vergangenen Jahr wird die Apple Watch auch in den „Gebrauchtläden“ von Apple in weiteren Ländern, darunter China und Großbritannien, zum Kauf angeboten.

Es ist unklar, warum diese Option hierzulande bislang fehlt. Regulatorische Gründe kann man vermutlich jedoch ausschließen, vielmehr dürfte sich hier um eine marktstrategische Entscheidung von Apple handeln.

Preisvergleich ist wichtig

Immense Preisvorteile darf man beim Kauf im Apple Refurb Store ohnehin nicht erwarten. Sofern es sich um „Artikel von der Stange“ handelt, findet man diese oft zu gleichen oder sogar besseren Preisen als Neuware bei den offiziellen Vertriebspartnern von Apple. Schnäppchen kann man im Refurb Store vor allem dann machen, wenn man einen vergünstigten Mac in Sonderkonfiguration findet, der den eigenen Wünschen entspricht. Hier bleibt sonst nämlich nur die Bestellung zum offiziellen Preis direkt bei Apple.

Die im Apple Refurbished Store angebotenen Geräte werden kostenlos und mit vollem Rückgaberecht geliefert. Zudem erhält man hier wie beim Neukauf ein Jahr Garantie sowie die Möglichkeit, über 90 Tage hinweg kostenfreie Unterstützung zu erhalten.