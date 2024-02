Husqvarna bringt Doom auf Nera-Mähroboter

Erwartet nicht zu viel wenn ihr lest, dass der Computerspiel-Klassiker Doom jetzt auch auf den Mährobotern von Husqvarna läuft. Hier werden jetzt keine Rasenmäher auf Ego-Shooter-Patrouille durch den Garten fahren, sondern ihr könnt den Retrotitel lediglich auf dem Display der Mähroboter spielen. Husqvarna hat mit dieser Modifikation bereits auf der Veranstaltung DreamHack Winter 2023 für Aufsehen gesorgt und dort erstmals ein Doom-Multiplayer-Turnier auf einem Nicht-Gaming-Gerät veranstaltet.

Per Update am 9. April

Wie Husqvarna jetzt mitteilt, soll Doom am 9. April in Form einer Software-Aktualisierung für die Nera-Mähroboter des Herstellers freigeschaltet werden. Besitzer dieser Geräte haben dann bis September die Möglichkeit, Doom darauf zu spielen. Am 9. September wird das Spiel mit einem weiteren Softwareupdate dann wieder entfernt und ist fortan nicht mehr nutzbar.

In erster Linie dürfte es sich hierbei um eine nette Werbeidee von Husqvarna handeln. Wir können uns definitiv komfortablere Optionen zum Spielen von Doom vorstellen, als hierfür das Mini-Display und die Bedienelemente des Rasenmähers zu benutzen. Wenn ihr aber einen kompatiblen Husqvarna-Mäher besitzt und teilnehmen wollt, müsst ihr euch unter Angabe der Seriennummer des Geräts hier bei Husqvarna registrieren.

Doom-Version von 1993 auf dem Mini-Bildschirm

Bei der von Husqvarna angebotenen Doom-Version handelt es sich um das 1993 von iD Software veröffentlichte Original, das ursprünglich nur für MS DOS verfügbar war und nachdem des vorübergehend in Deutschland auf dem Index stand mit einer Altersfreigabe von 16 Jahren wieder freigegeben wurde.

Bei den Nera-Geräten handelt es sich um die neueste Generation der automatischen Mähroboter von Husqvarna, die auf ein Begrenzungskabel verzichten und in verschiedenen Versionen für Grundstücke mit bis zu 5.000 Quadratmeter Größe und einer Steigung von maximal 50 Prozent erhältlich sind.