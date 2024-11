Warcraft Battle Chest: Blizzard veröffentlicht Remaster der Strategiespielreihe

Im Zuge des dreißigjährigen Jubiläums ihrer erfolgreichen Strategiespielreihe Warcraft hat Blizzard gestern Abend ohne große Vorankündigungen alle drei Teile der Serie noch einmal neu veröffentlicht.

Neben Warcraft 3: Reforged, das bereits vor vier Jahren neu aufgelegt wurde und nun noch einmal einige Verbesserungen erhalten hat, enthält die knapp 40 Euro teure Schlachttruhe ebenso Remaster-Versionen von Warcraft: Orcs & Humans (1994) sowie Warcraft 2: Tides of Darkness (1995), inklusive der Erweiterung Warcraft 2: Beyond the Dark Portal (1996).

An dem grundlegenden Gameplay der Spiele wurde dabei nichts geändert. Lediglich die Optik wurde ordentlich aufgebohrt. Die pixeligen Originalfassungen sind auf modernen, hoch aufgelösten Monitoren wirklich nicht mehr schön anzusehen. Die Remaster glänzen mit neu gezeichneten Grafiken, die jedoch im Stile der alten Teile gehalten sind und so den Charme der Serie wahren.

Auch Warcraft 3: Reforged, dessen moderner Look für seinen Stilbruch gerügt wurde, hat neben einigen Verbesserungen der Benutzeroberfläche ein viel gewünschtes Grafikupdate erhalten. Mit Version 2.0 könnt ihr nun nach Belieben zwischen den neuen Charaktermodellen und Grafiken, sowie schlichtweg höher aufgelösten Texturen der alten Originalfassung von 2002 wechseln.

Sofern ihr Warcraft 3: Reforged bereits gekauft haben solltet, erhaltet ihr darüber hinaus einen entsprechenden Preisnachlass beim Kauf der Sammlung. Ebenso nett: Retro-Fans dürfen sich über die Originale der ersten beiden Teile freuen, die mitsamt ihrer pixeligen Optik ebenso im Paket enthalten sind.