Grand Theft Auto VI kommt erst im Herbst 2025

Es war ja bereits klar, dass mit einer Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI nicht vor 2025 zu rechnen ist. Mittlerweile darf man es aber auch als bestätigt ansehen, dass der Startschuss für den neuesten Ableger der erfolgreichen Spielereihe erst gegen Jahresende 2025 fällt.

Im Rahmen der Bekanntgabe seiner Finanzergebnisse hat Take-Two Interactive, der der Mutterkonzern der GTA-Entwickler Rockstar Games, von einer Veröffentlichung des Titels im Herbst gesprochen und dabei betont, dass man sehr zuversichtlich sei, dass Rockstar Games ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis bieten wird, das nicht zuletzt auch als Treibstoff für den kommerziellen Erfolg des Titels wirken wird.

Diesen kommerziellen Erfolg kann Take-Two Interactive dann auch dringend brauchen. Für das vierte Quartal im vergangenen Geschäftsjahr musste das Unternehmen sage und schreibe 2,9 Milliarden Dollar Verlust melden.

Starttermin wird nur vage formuliert

Zu konkreteren Aussagen als „im Herbst 2025“ will sich bezüglich des Starttermins für GTA VI bei Take-Two allerdings niemand hinreißen lassen. Wie das Magazin Variety berichtet, will der Take-Two-Chef Strauss Zelnick bezüglich einer konkreten Ankündigung der Unternehmenstochter Rockstar Games den Vortritt lassen.

Zu Grand Theft Auto VI ist bislang nicht viel mehr bekannt, als in dem oben eingebetteten ersten und bislang einzigen Trailer für das Spiel zu sehen. Die neue Episode soll den Entwicklern zufolge einmal mehr die Grenzen dessen verschieben, was in hochgradig immersiven, storybasierten Open-World-Erlebnissen möglich ist. Die zentrale Handlung des Spiels haben Rockstar Games erneut in ihr virtuelles Miami, die im Bundesstaat „Leonida“ liegende Stadt „Vice City“ gelegt.

PlayStation und Xbox im Entwicklerfokus

Bislang ist auf den Start des Spiels bezogen lediglich von Versionen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X und Series S die Rede, und auch wenn wir eben erst gesehen haben, dass der Mac große Schritte in diesem Bereich macht, ist an eine Konkurrenz mit den großen Spielekonsolen derzeit nicht zu denken.