App-Grillthermometer: Meater mit iPad-Optimierung und Inkbird günstig

Die Produkte von Meater spielen auf dem Markt für Grillthermometer mit App-Anbindung ohne Frage in der ersten Liga. Dieser Status spiegelt sich leider jedoch auch in den Preisen für die Geräte wider. Zunächst wollen wir aber auf die zugehörige App zu sprechen kommen, denn in der aktuellen Version 4.3.0 zeigt sich die Meater-App etwas besser für die Verwendung auf dem iPad optimiert.

Allerdings hat die Darstellung und Raumnutzung der Meater-App auf dem iPad weiterhin viel Luft nach oben. So richtig für die Anzeige auf dem großen Bildschirm optimiert wurde eigentlich nur die Rezeptsammlung „Master Class“, hier müssen wir allerdings bemängeln, dass die Rezepte allesamt nur in englischer Sprache vorliegen – für ein in München ansäßiges Unternehmen keine große Leistung.

„Meater Block“ im Ausverkauf

Mit Blick auf Meater ist auch zu erwähnen, dass es den „Meater Block“ mit insgesamt vier Thermometern derzeit für 199 Euro und damit deutlich unter der offiziellen Preisempfehlung gibt.

Als Hintergrund dieser Preissenkung vermuten wir, dass hier ein Modellwechsel ansteht. Das aktuell für 129 Euro erhältliche Topmodell Meater 2 Plus hat bereits im November die Standardausführung des Thermometers ersetzt und kommt in schlankerem Design und mit deutlicher erhöhter Hitzebeständigkeit. Es ist zu erwarten, dass diese technischen Verbesserungen auf kurz oder lang auch beim 4er-Block Einzug halten.

Günstige Alternativen von Inkbird

Das als Konkurrenzmodell gehandelte Inkbird 11P gibt es im Rahmen einer Gutscheinaktion momentan für 59,99 Euro, kann mit seinen maximal 300 Grad Temperaturanzeige jedoch nicht mit dem Meater 2 Plus mithalten, sondern bewegt sich etwas über den 275 Grad der alten Meater-Version. Zum derzeitigen Aktionspreis könnte das Gerät aber durchaus eine gute Alternative sein.

Inkbird konnte uns hinsichtlich der für den Preis gebotenen Leistung bereits mit seinen Standard-Thermometern für Grill und Backofen überzeugen. Das mit vier Fühlern ausgestattete Bluetooth-Modell IBT-4XS gibt es gerade für 39,99 Euro und das über Bluetooth und WLAN nutzbare IBBQ-4T gibt es – ebenfalls aufgrund einer aktuellen Gutscheinaktion – für 59,99 Euro.