Dyson WashG1: Ab Ende Juni für 700 Euro

Der für seine Ventilatoren, Haartrockner und Staubsauger bekannte Technologiekonzern Dyson hat mit dem Dyson WashG1 jetzt einen ersten Wischsauger speziell für den Einsatz auf Hartböden vorgestellt.

Das neue Modell soll ab dem 24. Juni 2024 exklusiv auf dyson.de erhältlich sein, zudem soll der Verkauf über die sogenannten Dyson Demo Stores in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Oberhausen erfolgen.

Ab Ende Juni für 700 Euro

Der Preis des neuen Dyson WashG1 wird zur Markteinführung bei 699 Euro liegen. Dafür soll das neue Modell sowohl nassen als auch trockenen Schmutz in einem Arbeitsgang aufnehmen können und verspricht eine gründliche, wenn auch manuelle Reinigung von Hartböden.

Nach eigenen Angaben hat Dyson für den WashG1 ein System entwickelt, bei dem zwei Mikrofaserwalzen in entgegengesetzte Richtungen rotieren. Diese Walzen sollen Flüssigkeiten, Schmutz und eingetrocknete Flecken effizient aufnehmen. Gleichzeitig verteilt eine Pumpe frisches Wasser gleichmäßig auf 26 Stellen der Walzen. Der 1 Liter fassende Frischwassertank soll dabei die Reinigung von Flächen bis zu 290 Quadratmetern ermöglichen.

Der Dyson WashG1 ist in der Lage, nassen und trockenen Schmutz voneinander zu trennen und soll dadurch eine hygienische Entsorgung ermöglichen. Eine Absaugpumpe transportiert die Schmutzflüssigkeit in einen separaten Tank, während Nylonbürsten grobe Verschmutzungen von den Walzen in eine herausnehmbare Schmutzauffangschale befördern.

Der Dyson WashG1 bietet drei Reinigungsstufen an, zudem verfügt der Sauger über einen Boost-Modus, der jede Walze mit der maximalen Wassermenge versorgt, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Die Selbstreinigungsfunktion spült die Walzen nach Gebrauch mit sauberem Wasser durch.

Kein Wort zu CleanTrace

Noch ist unbekannt, ob der neue Dyson WashG1 auch mit der kürzlich vorgestellten CleanTrace-Funktion kompatibel sein wird. Dabei handelt es sich um eine virtuelle Wisch-Fortschrittsanzeige, die den im iPhone vorhandenen LiDAR-Sensor nutzt, um zu visualisieren, wo bereits gesaugt wurde.