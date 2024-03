Gravis-Gründer Horlitz: „maßlos enttäuscht von Apple“

Seit dem vergangenen Freitag steht fest: Fast 40 Filialen muss der Apple-Händler Gravis in Deutschland schließen. Seit 2022 kann Gravis keinen Gewinn mehr erwirtschaften. Ausschlaggebend dafür ist ein bunter Blumenstrauß aus Gründen, zu denen die Nachwirkungen der Coronavirus-Pandemie genauso gehören wie das starke Wachstum des Versandgeschäftes, das nicht mit den zusätzlichen Kosten für stationäre Händler kalkulieren muss.

Gravis-Gründer Archibald Horlitz

Einer der wichtigsten Gründe ist jedoch die Abhängigkeit von Apple. Die Margen aus Cupertino, so ein Unternehmenssprecher gegenüber ifun.de, seien schlichtweg zu klein. Weder könne man damit nachhaltig wirtschaftlich noch auf lange Sicht profitabel arbeiten. Apples Konditionsmodell sei dafür zu restriktiv.

„maßlos enttäuscht von Apple“

Wie restriktiv Apple hier vorgeht, erklärt Gravis-Gründer Archibald Horlitz. Dieser ist seit der Freenet-Übernahme seines Unternehmens vor zwölf Jahren zwar nicht mehr für Gravis verantwortlich, aber nach wie vor gut vernetzt und „maßlos enttäuscht von der Firma Apple“.

Laut Horlitz hält Apple seine Reseller bereits seit Einführung des iPhones an der kurzen Leine, hätte den Druck in den zurückliegenden Jahren aber zunehmend erhöht. Zur Markteinführung des iPhone 15 etwa seien die neuen Gerätemodelle in einer Stückzahl von nur 50 Einheiten ausgeliefert worden, während Apple selbst mehrere 10.000 Geräte an hiesige Mobilfunkanbieter und die eigenen Filialen in Deutschland verschickte.

Apple-Marge hat sich halbiert

Auch die Marge beim Verkauf von Apple-Produkten ist signifikant geschrumpft. Während Gravis vor der Markteinführung des iPhones mit Margen von etwa 14 bis 18 Prozent rechnen konnte, hätte Apple diese zum Debüt des iPhone 15 auf nur noch ca. 8 Prozent reduziert.

Apple, so Horlitz, habe sich in den vergangenen Jahren klar entschieden, dem Fachhandel zukünftig keinen Platz mehr in der eigenen Vertriebsstrategie zu lassen. Gespürt habe der Handel dies auch durch die „fortlaufende Nicht- beziehungsweise Schlechtbelieferung mit Produkten, insbesondere zum jeweiligen Marktstart neuer Produkte“.

Apple plante Gravis-Übernahme

Eine interessante Anekdote: Im Jahr 2001 liefen Übernahme-Verhandlungen zwischen Apple und Gravis. Apple stand damals kurz davor, die deutschen Filialen zu kaufen. Horlitz erinnert sich: