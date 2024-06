Gratis-Monate für Apple Music und Apple TV+ bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt und Saturn kann man momentan bis zu vier Monate Apple Music und bis zu drei Monate Apple TV+ kostenlos erhalten. Die Links unterscheiden sich leicht von der schon seit einiger Zeit laufenden Apple-Werbeaktion bei der Elektronikkette, somit lohnt sich ein Test, falls ihr gerade kein Abo für Apples Musik- oder Videodienst laufen habt.

Die Teilnahme ist nicht auf Neukunden beschränkt, laut dem Kleingedruckten können auch „qualifizierte wiederkehrende Kunden“ von dem Angebot profitieren. Allerdings fällt der kostenlose Probezeitraum dann in der Regel deutlich kürzer aus. Falls ihr bereits in der Vergangenheit an einer solchen Werbeaktion teilgenommen habt, gibt es in der Regel nur einen Gratismonat. Die auf der Aktionsseite fett gedruckten maximalen Laufzeiten bekommt man wohl tatsächlich nur, wenn man noch nie an einer solchen Aktion teilgenommen hat.

„Dauertester“ müssen sich zudem damit abfinden, dass ihnen Apple inzwischen immer häufiger die Teilnahme an solchen Aktionen verweigert und die Meldung anzeigt, dass man bereits zu oft von dergleichen profitiert hat.

Rechtzeitig kündigen nicht vergessen

Generell solltet ihr beim Abschluss eines Probeabos natürlich nie vergessen, euch zumindest für das letzte Kündigungsdatum eine Erinnerung zu setzen – die Abos verlängern sich sonst zum regulären Preis automatisch. Die Probeabos von Apple kann man auch schon vorzeitig kündigen, der Testzeitraum dabei anders als früher einmal der Fall nicht mehr sofort beendet, sondern läuft automatisch bis zum letzten kostenlosen Tag weiter.

Achtet bei einer Kündigung allerdings genau auf den angezeigten Text. Auch hier hat sich im Vergleich zu früheren Zeiten nämlich etwas geändert und es wird nicht mehr die Taste zum Bestätigen der Kündigung hervorgehoben, sondern jene mit der der Aufschrift „Jetzt nicht“, man den Kündigungsvorgang dann abbricht.