GPT 5.1 ist da: Wärmerer Tonfall und präzisere Antworten

OpenAI bringt mit GPT 5.1 ein großes Update für ChatGPT, das sowohl die Verständlichkeit als auch die Anpassbarkeit verbessern soll. Die Aktualisierung umfasst zwei Modelle, die unterschiedliche Nutzungssituationen abdecken.

GPT 5.1 Instant richtet sich an schnelle Alltagsgespräche und soll entspannter formulieren. Gleichzeitig folgt es Anweisungen zuverlässiger und entscheidet erstmals selbstständiger, wann zusätzliche Rechenzeit nötig ist. Dadurch sollen Antworten auf anspruchsvollere Fragen gründlicher ausfallen. GPT 5.1 Thinking konzentriert sich stärker auf komplexe Aufgaben und passt das Arbeitstempo dynamischer an den Schwierigkeitsgrad der Anfrage an. Das Modell formuliert technische Inhalte klarer und verzichtet häufiger auf Fachbegriffe.

Mehr Einfluss auf Ton und Stil

Neben den Modellneuerungen erweitert OpenAI die Möglichkeiten, den Stil von ChatGPT zu steuern. Nutzer können zwischen mehreren Voreinstellungen wählen, darunter Professionell, Aufrichtig oder Skurril.

Diese Profile bilden typische Kommunikationsstile ab und lassen sich schnell wechseln. Für feinere Anpassungen stehen bald zusätzliche Regler bereit, etwa für Länge, Wärme oder die Verwendung von Emojis.

ChatGPT erkennt wiederkehrende Wünsche zum Stil und kann anbieten, diese automatisch in die persönlichen Einstellungen zu übernehmen. Veränderungen greifen sofort in allen laufenden Gesprächen und gelten modellübergreifend.

Rollout, API und Zukunftsaussichten

GPT 5.1 wird zunächst an zahlende Nutzer ausgerollt und im Anschluss schrittweise für alle weiteren Anwender freigeschaltet. Unternehmen und Bildungseinrichtungen erhalten eine kurze Vorlaufphase, bevor GPT 5.1 zum Standard wird. Die Vorgängermodelle bleiben vorübergehend verfügbar, um Vergleiche zu ermöglichen.

Beide neuen Varianten sollen zeitnah auch in der Programmierschnittstelle erscheinen und dort adaptive Rechenprozesse unterstützen. OpenAI versteht das Update als Zwischenstufe innerhalb der fünften Generation. Weitere Ausbauschritte sollen folgen und die Modelle stärker an individuelle Vorlieben anpassen.