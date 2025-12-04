ifun.de — Apple News seit 2001. 45 306 Artikel

Das Problem sei inzwischen behoben

Audiowerbung bei Alexa: Amazon spricht von „unbeabsichtigter Antwort“
Nachdem wir auf ifun.de erst in dieser Woche über Anwenderberichte geschrieben haben, wonach erste Echo-Geräte auf Nutzeranfrage mit unerwarteter Produktwerbung reagierten, hat Amazon nun eine Erklärung abgegeben.

Echo Show Werbung Small

Auf Echo-Show-Geräten gehört Werbung bereits zum Alltag

Ein Sprecher des Unternehmens teilte gegenüber ifun.de mit, dass in den beobachteten Fällen unbeabsichtigte Antwort ausgelöst wurden. Zuvor hatten amerikanische Anwender von kurzen Werbesätzen berichtet, die direkt im Anschluss an reguläre Antworten ausgegeben wurden.

Auffällig war, dass damit erstmals auch Reklame bei Echo-Geräten ohne Bildschirm untergebracht wurde, die bislang nicht im Zusammenhang mit den auf Kindle- und Echo-Show-Geräten ausgespielten Werbeformaten standen. Dies habe man jedoch offenbar nicht gewollt. „Eine kleine Anzahl […] Kunden hat eine unbeabsichtigte Antwort von Alexa erhalten. Wir haben das Problem inzwischen behoben“ heißt es seitens Amazon.

Amazon spricht von behobenem Fehler

Amazon betont, dass es sich um ein technisches Problem gehandelt habe, das inzwischen korrigiert wurde. Die Zahl der betroffenen Nutzer sei gering gewesen. Der Vorfall steht im Kontrast zu der Entwicklung, die Echo-Show-Besitzer bereits aus dem Alltag kennen, da dort seit längerer Zeit Anzeigen auf dem Display erscheinen. Bei klassischen Lautsprechern war Werbung bisher nicht integriert.

Amazon Echo Studio Und Echo Dot Max

Bislang werbefrei: Die Echo-Geräte ohne Display

Der Vorgang sorgte daher für Verunsicherung und warf die Frage auf, ob Audiowerbung zukünftig häufiger auftreten könnte. Amazon macht hierzu keine Angaben und verweist allein auf die behobene Ursache.

Verunsicherung bleibt trotz Stellungnahme

Für Anwender, die bewusst auf ein Modell ohne Bildschirm gesetzt hatten, verstärken die jüngsten Berichte die Sorge vor einer Ausweitung werbefinanzierter Elemente. Die nun vorliegende Stellungnahme klärt zwar die unmittelbare Ursache, beantwortet jedoch nicht die grundsätzliche Frage, ob Werbung langfristig auch in Sprachinteraktionen integriert werden könnte. Nutzer warten daher auf weitere Hinweise, wie Amazon die Einbindung von Anzeigen in Zukunft gestalten wird.
04. Dez. 2025 um 11:18 Uhr von Nicolas


  • Bei mir kommt jetzt immer ( täglich ) eine Benachrichtigung für „Amazon Musik“ das ich es ja schon lange nicht genutzt habe, ich hab Amazon Musik noch nie benutzt. Das nervt auch hart.

  • So eine Funktion baut man ja nicht versehentlich ein, zumal sie ja wohl teilweise Kontextbezogen war.
    Das war also ein Testlauf, eventuell in der Form unbeabsichtigt. Aber kommen wird es.

  • Haha ja klar
    Das zeigt also das die Funktion schon mal technisch impliziert und programmiert wurde, ich denke das reicht als „Zeichen“!
    Mir kommen so Geräte eh nicht ins Haus …
    naja irgendwann ist es wie im Film idiocracy – wo ein Mann Fernseh schaut und 90% Werbung sieht

  • Komisch – ein Micro auf Dauerschleife hat bisher offenbar niemanden verunsichert!

  • Eine „unbeabsichtigte Antwort“?! Nein, Werbung!
    Und sollt ich davon zukünftig behelligt werden, fliegen die Dinger hochkant raus, sofern man das bei Kugeln sagen kann.

