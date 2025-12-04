Das Problem sei inzwischen behoben
Audiowerbung bei Alexa: Amazon spricht von „unbeabsichtigter Antwort“
Nachdem wir auf ifun.de erst in dieser Woche über Anwenderberichte geschrieben haben, wonach erste Echo-Geräte auf Nutzeranfrage mit unerwarteter Produktwerbung reagierten, hat Amazon nun eine Erklärung abgegeben.
Auf Echo-Show-Geräten gehört Werbung bereits zum Alltag
Ein Sprecher des Unternehmens teilte gegenüber ifun.de mit, dass in den beobachteten Fällen unbeabsichtigte Antwort ausgelöst wurden. Zuvor hatten amerikanische Anwender von kurzen Werbesätzen berichtet, die direkt im Anschluss an reguläre Antworten ausgegeben wurden.
Auffällig war, dass damit erstmals auch Reklame bei Echo-Geräten ohne Bildschirm untergebracht wurde, die bislang nicht im Zusammenhang mit den auf Kindle- und Echo-Show-Geräten ausgespielten Werbeformaten standen. Dies habe man jedoch offenbar nicht gewollt. „Eine kleine Anzahl […] Kunden hat eine unbeabsichtigte Antwort von Alexa erhalten. Wir haben das Problem inzwischen behoben“ heißt es seitens Amazon.
Amazon spricht von behobenem Fehler
Amazon betont, dass es sich um ein technisches Problem gehandelt habe, das inzwischen korrigiert wurde. Die Zahl der betroffenen Nutzer sei gering gewesen. Der Vorfall steht im Kontrast zu der Entwicklung, die Echo-Show-Besitzer bereits aus dem Alltag kennen, da dort seit längerer Zeit Anzeigen auf dem Display erscheinen. Bei klassischen Lautsprechern war Werbung bisher nicht integriert.
Bislang werbefrei: Die Echo-Geräte ohne Display
Der Vorgang sorgte daher für Verunsicherung und warf die Frage auf, ob Audiowerbung zukünftig häufiger auftreten könnte. Amazon macht hierzu keine Angaben und verweist allein auf die behobene Ursache.
Verunsicherung bleibt trotz Stellungnahme
Für Anwender, die bewusst auf ein Modell ohne Bildschirm gesetzt hatten, verstärken die jüngsten Berichte die Sorge vor einer Ausweitung werbefinanzierter Elemente. Die nun vorliegende Stellungnahme klärt zwar die unmittelbare Ursache, beantwortet jedoch nicht die grundsätzliche Frage, ob Werbung langfristig auch in Sprachinteraktionen integriert werden könnte. Nutzer warten daher auf weitere Hinweise, wie Amazon die Einbindung von Anzeigen in Zukunft gestalten wird.
Bei mir kommt jetzt immer ( täglich ) eine Benachrichtigung für „Amazon Musik“ das ich es ja schon lange nicht genutzt habe, ich hab Amazon Musik noch nie benutzt. Das nervt auch hart.
Hatte ich auch. Nach einem Anruf beim Support nicht mehr.
So eine Funktion baut man ja nicht versehentlich ein, zumal sie ja wohl teilweise Kontextbezogen war.
Das war also ein Testlauf, eventuell in der Form unbeabsichtigt. Aber kommen wird es.
Definitiv. So etwas geht durch einige Instanzen bevor es ausgerollt wird.
Amazon legt nahe dass dies geschehen ist, weil Sprachanfragen der Benutzer erkannt wurden die aber nicht an Alexa gerichtet waren. Aber natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass man Werbung direkt im Anschluss an Antworten einbauen wird. Bei vielen Diensten wird generell die Möglichkeit verschwindenden sich durch hohe Aufpreise Werbefreiheit erkaufen zu können. Das Werbegeschäft ist viel zu lukrativ um sich das entgegen zu lassen.
Es war ein Azubi-Projekt.
Klar. lol. Ein Konzern lässt es auf live dann ausrollen.
Haha ja klar
Das zeigt also das die Funktion schon mal technisch impliziert und programmiert wurde, ich denke das reicht als „Zeichen“!
Mir kommen so Geräte eh nicht ins Haus …
naja irgendwann ist es wie im Film idiocracy – wo ein Mann Fernseh schaut und 90% Werbung sieht
Komisch – ein Micro auf Dauerschleife hat bisher offenbar niemanden verunsichert!
Erzähl uns mehr von deinen intensiven Recherchen
Eine „unbeabsichtigte Antwort“?! Nein, Werbung!
Und sollt ich davon zukünftig behelligt werden, fliegen die Dinger hochkant raus, sofern man das bei Kugeln sagen kann.
Die beste Entscheidung ever!