Audiowerbung bei Alexa: Amazon spricht von „unbeabsichtigter Antwort“

Nachdem wir auf ifun.de erst in dieser Woche über Anwenderberichte geschrieben haben, wonach erste Echo-Geräte auf Nutzeranfrage mit unerwarteter Produktwerbung reagierten, hat Amazon nun eine Erklärung abgegeben.

Auf Echo-Show-Geräten gehört Werbung bereits zum Alltag

Ein Sprecher des Unternehmens teilte gegenüber ifun.de mit, dass in den beobachteten Fällen unbeabsichtigte Antwort ausgelöst wurden. Zuvor hatten amerikanische Anwender von kurzen Werbesätzen berichtet, die direkt im Anschluss an reguläre Antworten ausgegeben wurden.

Auffällig war, dass damit erstmals auch Reklame bei Echo-Geräten ohne Bildschirm untergebracht wurde, die bislang nicht im Zusammenhang mit den auf Kindle- und Echo-Show-Geräten ausgespielten Werbeformaten standen. Dies habe man jedoch offenbar nicht gewollt. „Eine kleine Anzahl […] Kunden hat eine unbeabsichtigte Antwort von Alexa erhalten. Wir haben das Problem inzwischen behoben“ heißt es seitens Amazon.

Amazon spricht von behobenem Fehler

Amazon betont, dass es sich um ein technisches Problem gehandelt habe, das inzwischen korrigiert wurde. Die Zahl der betroffenen Nutzer sei gering gewesen. Der Vorfall steht im Kontrast zu der Entwicklung, die Echo-Show-Besitzer bereits aus dem Alltag kennen, da dort seit längerer Zeit Anzeigen auf dem Display erscheinen. Bei klassischen Lautsprechern war Werbung bisher nicht integriert.

Bislang werbefrei: Die Echo-Geräte ohne Display

Der Vorgang sorgte daher für Verunsicherung und warf die Frage auf, ob Audiowerbung zukünftig häufiger auftreten könnte. Amazon macht hierzu keine Angaben und verweist allein auf die behobene Ursache.

Verunsicherung bleibt trotz Stellungnahme

Für Anwender, die bewusst auf ein Modell ohne Bildschirm gesetzt hatten, verstärken die jüngsten Berichte die Sorge vor einer Ausweitung werbefinanzierter Elemente. Die nun vorliegende Stellungnahme klärt zwar die unmittelbare Ursache, beantwortet jedoch nicht die grundsätzliche Frage, ob Werbung langfristig auch in Sprachinteraktionen integriert werden könnte. Nutzer warten daher auf weitere Hinweise, wie Amazon die Einbindung von Anzeigen in Zukunft gestalten wird.