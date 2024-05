Google-Suche: „Web“-Taste sorgt für kompakte Ergebnisliste

Die Google-Suche im Web-Browser wird um eine zusätzliche Option erweitert. Ein neuer „Web“-Filter sorgt dafür, dass ihr nur textbasierte Links seht und im Rahmen einer Google-Suche inzwischen oft standardmäßig mit angezeigte Zusatzinhalte wie Bilder, Videos und sonstige Erweiterungen verborgen bleiben.

Aktuell zeigt die Google-Suche ja abhängig vom eingegebenen Suchbegriff jede Menge zusätzliche Inhalte an, die über Shopping-Tipps und Wikipedia-Erklärungen bis hin zu korrespondierenden Nachrichten gehen können. Das kann hilfreich und im Sinne der suchenden Person sein, muss es aber nicht. Als Gegenmittel bietet Google fortan einen „Web“-Knopf an, mit dessen Hilfe man zu einer Ergebnisseite wechselt, die sich an der klassischen Anzeige der Onlinesuche mit Google orientiert.

Gleiche Ergebnisse nur anders angezeigt

Aber macht euch keine großen Hoffnungen darauf, dass dadurch auch die Qualität der Suchergebnisse verbessert wird. Die neue Ansicht nimmt darauf keinen Einfluss, sondern verändert lediglich die Aufbereitung der Ergebnisse.

Google zufolge soll die Erweiterung in Situationen hilfreich sein, in denen man mit einer klassischen Link-Liste besser fährt, als mit dem jetzt üblichen Ergebnismix. Beispiele hierfür wären neben der schlichten Bevorzugung einer textbasierten Ergebnisanzeige auch die konkrete Suche nach längeren Textdokumenten oder auch die Suche mithilfe von Geräten, die nur sehr eingeschränkt auf das Internet zugreifen können.

Funktion wird schrittweise bereitgestellt

Falls ihr – wie bei uns der Fall – beim Aufruf der Google-Suche noch nichts von der neuen Option zu sehen bekommt, müsst ihr euch ein wenig gedulden. Die Funktion soll bis spätestens morgen weltweit und für alle Nutzer bereitstehen.

„Web“ wird dann als zusätzliche Filteroption für die Suchergebnisse entweder direkt in der Auswahlleiste oder unter dem Menüpunkt „Mehr“ angezeigt. Wo genau, hängt Google zufolge nicht nur davon ab, ob man ein Mobilgerät oder auf dem Desktop arbeitet, sondern wird auch dadurch beeinflusst, welche Filter Googles Algorithmen jeweils aktuell als am relevantesten betrachten.

Grundsätzliche Informationen zur Anzeige von Suchergebnissen und den damit verbundenen Filtermöglichkeiten hat Google hier veröffentlicht.