4 x Apple Pencil: Das richtige Modell auswählen

Gemeinsam mit den neuen iPad-Modellen ist von heute an auch der Apple Pencil Pro erhältlich. Bei dem für 149 Euro angebotenen Zubehör handelt es sich um den bislang leistungsfähigsten iPad-Zeichenstift von Apple, allerdings wird damit auch die Auswahl des für den persönlichen Einsatz geeignetsten Apple-Pencil-Modells ein Stück weit komplizierter.

Apple bietet den Zeichenstift jetzt in insgesamt vier verschiedenen Versionen an. Die älteste davon, der Apple Pencil der 1. Generation, hat demnächst neun Jahre auf dem Buckel und wird von Apple weiterhin für 119 Euro verkauft. In Generation 2 wurde der Apple Pencil 2018 vorgestellt und ließ sich dann erstmals magnetisch befestigen und kontaktlos laden; dieser Variante gibt es für 149 Euro bei Apple. Als drittes Modell kam vor der neuen Pro-Variante dann im November der für 89 Euro angebotene Apple Pencil USB-C hinzu.

Erst die Kompatibilität prüfen…

Bei der Suche nach dem für euch richtigen Apple Pencil gilt es zunächst einmal zu beachten, dass sich die einzelnen Modelle jeweils nur mit ausgewählten iPad-Generationen verwenden lassen. So bringt euch der Apple Pencil Pro nur dann etwas, wenn ihr auch eines der neuesten, seit heute erhältlichen Modelle des iPad Pro oder iPad Air besitzt. Wichtige Unterstützung leistet hier das von Apple veröffentlichte Hilfedokument „Kompatibilität des Apple Pencil“, das derzeit allerdings nur in seiner englischen Version aktuell ist und auch das neueste Modell des Zeichenstifts mit aufführt.

…dann einen Blick auf die Features werfen

Wenn ihr wisst, welche Varianten des Apple Pencil ihr mit eurem iPad verwenden könnt, ist es Zeit einen Blick auf die Funktionsübersicht zu werfen.

Wenig überraschend sind hier beim neuen Pro-Modell alle Häkchen gesetzt, und wenn man ein zu dieser Stift-Variante kompatibles iPad besitzt, dürfte diese Version auch die beste Wahl sein. Die satte Leistung der neuesten iPad-Modelle vor Augen scheint es uns nicht angebracht, am Apple Pencil zu sparen.

Selbst wenn die speziellen Grafikoptionen des Apple Pencil Pro zunächst übertrieben erscheinen, Funktionen wie das kabellose Laden und bei diesem Modell ganz neu auch die Möglichkeit, den Stift mithilfe von Apples „Wo ist?“-App in der Sofaritze zu finden, sind auch für weniger ambitionierte Nutzer ein eindeutiger Mehrwert.