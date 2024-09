Google-Suche: Jetzt (wieder) mit alten Webseiten-Schnappschüssen

Anfang des Jahres sorgte der Suchmaschinen-Anbieter Google für hochgezogene Augenbrauen bei älteren Semestern: Über Nacht hatte Google die über Jahre hinweg verfügbare Cache-Funktion eingestellt und bot plötzlich keine Möglichkeit mehr an, zuvor gesicherte Schnappschüsse aktuell nicht erreichbarer Webseiten anzuzeigen.

Neue Kooperation mit dem Internet Archive

Mit dem Google Cache konnten bis dahin archivierte Schnappschüsse der Suchergebnisse angezeigt werden. Diese Funktion ermöglichte nicht nur einen Blick auf ältere Versionen der jeweiligen Webseiten, sondern machte diese auch nach Übernahmen, Insolvenzen oder bei akuten Server-Problemen noch ansteuerbar.

Jetzt bringt Google die Funktion zurück – wenn auch anders als zuvor. In Kooperation mit dem Internet Archive ermöglicht Google seinen Nutzern ab sofort wieder, auf archivierte Webseiten zuzugreifen. Eine neue Funktion in der Google-Suche bietet einen direkten Link zur Wayback Machine des Internet Archives an, einem digitalen Archiv, das Milliarden von Webseiten speichert.

Zugriff deutlich umständlicher

Der Weg zur neuen Archiv-Version der Suchergebnisse ist allerdings etwas umständlich:

Zuerst müssen die drei Punkte neben dem Suchtreffer angeklickt werden.

Im neuen Infobereich auf der rechten Seite muss dann der graue Button “Mehr über diese Seite” ausgewählt werden.

Hier müsst ihr euch dann ganz nach unten scrollen und den Link “See previous versions on Internet Archive’s Wayback Machine” anwählen.

Dieser führt euch zur archivierten Version der Webseite und zeigt, wie diese in der Vergangenheit aussah.

Die Wayback Machine des Internet Archive speichert seit über 25 Jahren Snapshots von Webseiten und bietet so eine Art Zeitreise durch die Entwicklung des Internets. Nach Angaben von Mark Graham, dem Direktor der Wayback Machine, soll das Archiv vor allem dazu dienen, gelöschte oder veränderte Inhalte zugänglich zu halten.