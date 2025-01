Google-Suche: Aufgepasst bei den bezahlten Ergebnissen

Der Entwickler Ryan Chenkie macht darauf aufmerksam, dass man die bei einer Google-Suche an oberster Stelle angezeigten bezahlten Links stets mit besonderer Vorsicht betrachten sollte. Bei der Suche nach dem Paketmanager Homebrew wurde hier zum Teil auf eine Malware-Seite verwiesen.

Dabei war die Art und Weise, wie Link und die zugehörige Webseite aufgebaut waren, besonders perfide. Aus der Anzeige selbst war nicht ersichtlich, dass man hier auf eine andere Adresse verwiesen wird, sondern im sichtbaren Text wurde die korrekte Adresse des Paketmanagers https://brew.sh/ angezeigt.

⚠️ Developers, please be careful when installing Homebrew.

Google is serving sponsored links to a Homebrew site clone that has a cURL command to malware. The URL for this site is one letter different than the official site. pic.twitter.com/TTpWRfqGWo

— Ryan Chenkie (@ryanchenkie) January 18, 2025