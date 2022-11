Anker Portable Charger 347: Neue Powerbank will auch MacBooks laden

Mit dem Portable Charger 347 verkauft Anker sein Powerbank-Flaggschiff mit einer Kapazität von 40.000 mAh jetzt auch in Deutschland. Der in Schwarz oder Weiß zu Preisen ab 149,99 Euro erhältliche Akku ist darauf ausgelegt, dass man auch mal die Batterie seines Notebooks unterwegs wieder aufladen kann.

