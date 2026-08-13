Ultra-anpassbare Maus zum Zocken
Razer Naga V3 Pro: Gaming-Maus mit bis zu 23 Tasten
Razer aktualisiert seine insbesondere bei MMO-Spielern bekannte Naga-Serie. Die neue Naga V3 Pro setzt weiterhin auf austauschbare Seitenteile, bekommt aber mehr Tasten, ein überarbeitetes Mausrad und einen neuen optischen Sensor. Mit 199 Euro bleibt die Gaming-Maus allerdings im oberen Preissegment.
Das auffälligste Merkmal bleibt das modulare Bedienkonzept. Drei magnetische Seitenteile gehören zum Lieferumfang und lassen sich ohne Werkzeug austauschen. Für MMO-Spiele wie World of Warcraft gibt es zwölf Daumentasten. Ein zweites Modul reduziert die Zahl auf sechs Tasten und richtet sich an Strategie-, MOBA- und Battle-Royale-Spieler. Wer Shooter spielt oder die Naga im Alltag verwendet, kann auf ein schlichtes Seitenteil mit zwei Tasten wechseln.
Zusammen mit zusätzlichen Tasten auf der Oberseite stehen maximal 23 programmierbare Eingaben zur Verfügung. Bis zu fünf Konfigurationen lassen sich direkt im Speicher der Maus hinterlegen.
Neues Mausrad mit vier Betriebsarten
Razer überarbeitet auch das HyperScroll-Mausrad. Neben klassisch gerastertem und frei laufendem Scrollen gibt es nun einen feineren Modus mit 48 Stufen. Im Smart-Reel-Modus wechselt das Mausrad abhängig von der Scrollgeschwindigkeit automatisch zwischen Rasterung und Freilauf.
Im Inneren arbeitet Razers Focus-Pro-Sensor der dritten Generation mit bis zu 50.000 DPI. Die optischen Maustaster sind für 100 Millionen Klicks ausgelegt. Verbunden wird wahlweise über Razers 2,4-GHz-Funktechnik HyperSpeed, Bluetooth oder USB-C.
Bis zu 280 Stunden über Bluetooth
Über HyperSpeed nennt Razer eine Akkulaufzeit von bis zu 155 Stunden, über Bluetooth sollen bis zu 280 Stunden möglich sein. Optional unterstützt die Naga V3 Pro zudem das Mouse Dock Pro und Razers HyperFlux-V2-System für drahtloses Laden.
Für Mac-Nutzer bleibt allerdings vorerst ein Fragezeichen. Razer bietet inzwischen eine Vorschauversion von Synapse für Apple-Silicon-Macs an. Die neue Naga V3 Pro taucht in der aktuell veröffentlichten Liste unterstützter Geräte jedoch noch nicht auf. Ob sämtliche Tasten, Makros und Profile unter macOS direkt konfiguriert werden können, ist damit zum Start nicht offiziell bestätigt, aber nicht unwahrscheinlich.
Die Razer Naga V3 Pro ist ab sofort erhältlich und kostet 199 Euro.
Wer das wirklich Intensiv nutzen will, der sollte sich auch mal mit dem Thema Sehnenscheidenentzündung auseinandersetzen. Das ist aus meiner Sicht hier definitiv vorprogrammiert.
Auch diese Maus wird das gleiche Problem haben, wie alle Nagas zuvor (ich hatte mehrere davon): doppelte oder „Geister“ Klicks und das Scrollrad wird früher oder später seinen Geist aufgeben, meistens ziemlich exakt nach 2 Jahren etwa. Das war bei jeder Naga bisher so. Geplante Obsoleszenz auf die Spitze getrieben.
die gleiche Aussage kann ich aber auch für die Mäuse von Logitech geben. Die intensive Nutzung macht hat immer solle Folgen bei Hardware. Das ist meinst eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass dein Produkt von solchen Ausfällen betroffen ist.
Kann ich, was Logitech angeht, nicht bestätigen, weder bei den Tastaturen noch bei den Mäusen.
Die Gerätschaften, die ich im Einsatz habe (Trackball, 2 Mäuse, Tastatur), laufen seit Jahren problemlos, lediglich der Trackball braucht bauartbedingt regelmäßige Reinigung.
Was meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr geht, ist Cherry.
Höchst individuell anpassbar – und Logitech tut so, als würde ein wechselbarer Akku sie überlasten.