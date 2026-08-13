Razer Naga V3 Pro: Gaming-Maus mit bis zu 23 Tasten

Razer aktualisiert seine insbesondere bei MMO-Spielern bekannte Naga-Serie. Die neue Naga V3 Pro setzt weiterhin auf austauschbare Seitenteile, bekommt aber mehr Tasten, ein überarbeitetes Mausrad und einen neuen optischen Sensor. Mit 199 Euro bleibt die Gaming-Maus allerdings im oberen Preissegment.

Das auffälligste Merkmal bleibt das modulare Bedienkonzept. Drei magnetische Seitenteile gehören zum Lieferumfang und lassen sich ohne Werkzeug austauschen. Für MMO-Spiele wie World of Warcraft gibt es zwölf Daumentasten. Ein zweites Modul reduziert die Zahl auf sechs Tasten und richtet sich an Strategie-, MOBA- und Battle-Royale-Spieler. Wer Shooter spielt oder die Naga im Alltag verwendet, kann auf ein schlichtes Seitenteil mit zwei Tasten wechseln.

Zusammen mit zusätzlichen Tasten auf der Oberseite stehen maximal 23 programmierbare Eingaben zur Verfügung. Bis zu fünf Konfigurationen lassen sich direkt im Speicher der Maus hinterlegen.

Neues Mausrad mit vier Betriebsarten

Razer überarbeitet auch das HyperScroll-Mausrad. Neben klassisch gerastertem und frei laufendem Scrollen gibt es nun einen feineren Modus mit 48 Stufen. Im Smart-Reel-Modus wechselt das Mausrad abhängig von der Scrollgeschwindigkeit automatisch zwischen Rasterung und Freilauf.

Im Inneren arbeitet Razers Focus-Pro-Sensor der dritten Generation mit bis zu 50.000 DPI. Die optischen Maustaster sind für 100 Millionen Klicks ausgelegt. Verbunden wird wahlweise über Razers 2,4-GHz-Funktechnik HyperSpeed, Bluetooth oder USB-C.

Bis zu 280 Stunden über Bluetooth

Über HyperSpeed nennt Razer eine Akkulaufzeit von bis zu 155 Stunden, über Bluetooth sollen bis zu 280 Stunden möglich sein. Optional unterstützt die Naga V3 Pro zudem das Mouse Dock Pro und Razers HyperFlux-V2-System für drahtloses Laden.

Für Mac-Nutzer bleibt allerdings vorerst ein Fragezeichen. Razer bietet inzwischen eine Vorschauversion von Synapse für Apple-Silicon-Macs an. Die neue Naga V3 Pro taucht in der aktuell veröffentlichten Liste unterstützter Geräte jedoch noch nicht auf. Ob sämtliche Tasten, Makros und Profile unter macOS direkt konfiguriert werden können, ist damit zum Start nicht offiziell bestätigt, aber nicht unwahrscheinlich.

Die Razer Naga V3 Pro ist ab sofort erhältlich und kostet 199 Euro.