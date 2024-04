Google Keep: Erinnerungen werden zu Aufgaben

Der Suchmaschinen-Betreiber Google will im Laufe der nächsten Monate den Umgang mit neuen Erinnerungen ändern, die in der hauseigenen Keep-Applikation angelegt wurden. Geplant ist, neue Keep-Einträge automatisch an Google Tasks zu übertragen – also die vom Google Kalender verwaltete Aufgabenliste.

Nutzerinnen und Nutzer sollen dann in der Lage sein, ihre Erinnerungen nicht mehr nur in Keep, sondern auch in anderen Google-Diensten wie Kalender, Tasks und dem Assistant einzusehen, zu bearbeiten und abzuschließen.

Google Keep ermöglicht es den Nutzern, schnell neue Notizen zu erstellen – dabei kann es sich um Einkaufslisten, Terminerinnerungen oder spontane Ideen handeln. Die Anwendung bietet Funktionen die teilweise mit Apples Notiz-Applikation vergleichbar sind, kann Listen erstellen, Fotos aufnehmen, mit Skizzen umgehen und versteht sich auf das Aufzeichnen von Sprachnotizen. Zusätzlich können alle Notizen um zeit- oder ortsabhängige Erinnerungen erweitert werden.

Sobald die nun angekündigte Änderung implementiert wurde, werden neue Erinnerungen von Keep direkt in Google Tasks gespeichert. Dies bedeutet, dass die Einträge zusätzlich auch über den Kalender, über Tasks und den Google Assistant zugänglich gemacht werden. Auf diese Weise will Google eine effiziente und übersichtliche Verwaltung sämtlicher Aufgaben und Termine gewährleisten.

Google Tasks wird zentrale Sammelstelle

Damit soll Google Tasks zur zentralen Aufgabenverwaltung für Nutzer werden, die sich in Sachen Produktivität vor allem im Googles Ökosystem verorten. Unabhängig davon, ob die Erinnerungen aus Keep, Gmail, dem Kalender, Chat, Docs oder dem Assistant stammen, soll Google Tasks demnächst als zentrale Sammelstelle dienen, die alle To-Do-Einträge aus den verschiedenen Workspace-Produkten des Anbieters vereint.

Nähere Details zu Zeitplan und Umsetzung der angekündigten Neuerungen will Google in Kürze im Hilfe-Center zu Google Keep veröffentlichen.