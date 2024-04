Arc Browser: Jetzt mit Sync zwischen iPhone, Mac und Windows

Der für Mac und iPhone verfügbare Arc-Browser hat heute damit begonnen, zu liefern, was Fans der Safari-Alternative schon länger vermisst haben: Zukünftig werden die geöffneten Tabs zwischen der mobilen Ausgabe des Browsers und der Desktop-Version in Echtzeit synchronisiert und sind so auf allen Geräten zugänglich.

Für Tabs, Spaces und Verzeichnisse

Arc unterscheidet sich stark von regulären Browsern wie Safari, Chrome und Firefox und setzt auf eine Tab-Leiste links neben dem Hauptfenster. Zudem nutzt der Browser innovative Konzepte wie Spaces, die automatische Archivierung, einen Split-View und Profile, um sich bei Ausflügen im Web eher als produktives Werkzeug denn als passiver Betrachter zu präsentieren.

Auf dem iPhone wird Arc durch die hervorragende Arc Search Applikation repräsentiert, die euch mit einer KI-gestützten Suchfunktion versorgt und die Suchergebnisse zu eurer Eingabe selbstständig vorsortiert. Auf dem Desktop sind wir mit Arc (bislang) noch nicht richtig warm geworden, einen Testlauf der iPhone-Anwendungen können wir euch jedoch wärmstens empfehlen.

Und eben jene Zugkraft der mobilen Anwendung scheinen sich die Arc-Entwickler mit dem heutigen Rollout der neuen Tab-Synchronisation zunutze zu machen. Fenster der iPhone App haben so einen Grund mehr, sich auch mal mit der Desktop-Applikation auseinanderzusetzen und können direkt auf ihre offenen Tabs zugreifen.

Wie genau die neuen Sync-Funktionen umgesetzt sind, zeigt das eingebettete Setup-Video. Abgeglichen werden nicht nur offene Tabs, sondern auch Spaces und Verzeichnisse. Die siebenminütige Anleitung ist kurzweilig und vermittelt einen guten Überblick des neuen Features, das in Kürze auch die Android-Ausgabe des Arc-Browsers erreichen soll.

Die offiziellen Update-Notizen mit allen Neuerungen der aktuellen Arc-Version könnt ihr hier einsehen. Der Mac-Download wartet hier auf euch.