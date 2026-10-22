Google Home Speaker: Fehler verursacht Hunderte Gigabyte an Downloads

Der neue Google Home Speaker entwickelt sich für manche Besitzer zum regelrechten Datenfresser. Der seit August auch in Deutschland erhältliche Smarthome-Lautsprecher lädt bei einigen Nutzern offenbar kontinuierlich große Datenmengen aus dem Internet herunter. Das geschieht selbst dann, wenn das Gerät weder Musik wiedergibt noch Sprachbefehle verarbeitet. Google hat den Fehler mittlerweile bestätigt und verteilt bereits eine Korrektur.

132 Gigabyte in einem Monat

Aufgefallen ist das ungewöhnliche Verhalten zunächst mehreren Nutzern, die ihre Netzwerkstatistiken überprüft haben. Auch die Redaktion von 9to5Google konnte das Problem nachvollziehen. Ein kaum genutzter Google Home Speaker übertrug innerhalb von 24 Stunden rund 17 Gigabyte. Davon entfielen knapp zehn Gigabyte auf einen einzigen Zeitraum mitten in der Nacht.

An einem anderen Tag wurden sogar 41 Gigabyte gemessen. Innerhalb eines Monats summierten sich die Downloads desselben Geräts auf 132 Gigabyte. Andere Nutzer berichten von noch deutlich höheren Werten. Wie The Verge zusammenfasst, soll ein betroffener Lautsprecher laut einem Nutzerbericht zeitweise mehr als 200 Gigabyte täglich heruntergeladen haben.

Allerdings scheint längst nicht jeder Google Home Speaker betroffen zu sein. Ein weiteres von 9to5Google überprüftes Gerät kam im selben Zeitraum auf lediglich zwei Gigabyte. Auch andere Google- und Nest-Geräte im Haushalt zeigten keine entsprechenden Auffälligkeiten. Wie weit verbreitet der Fehler ist, bleibt damit offen.

Firmware-Update als mögliche Ursache

Warum die Lautsprecher derart viele Daten herunterladen, ist noch nicht abschließend geklärt. Vermutet wird eine Endlosschleife bei der Aktualisierung der Gerätesoftware. Demnach könnten betroffene Speaker versuchen, ein Firmware-Update herunterzuladen, dessen Installation anschließend fehlschlägt. Der Download würde daraufhin erneut beginnen. Dazu passen die wiederkehrenden Übertragungen, die teilweise nachts stattfinden. Google selbst hat diese Erklärung bislang allerdings nicht bestätigt.

Das Unternehmen ist über die Schwierigkeiten informiert. Gegenüber 9to5Google erklärte Google, dass eine Fehlerbehebung bereits verteilt werde. Wann sämtliche betroffenen Geräte die Korrektur erhalten, ist nicht bekannt.

So lässt sich der Datenverbrauch überprüfen

Wer einen Google Home Speaker besitzt, kann vorsichtshalber einen Blick in die Verbrauchsstatistik seines Routers werfen. Viele Router zeigen an, wie viele Daten einzelne Geräte innerhalb eines bestimmten Zeitraums übertragen haben. Nutzer von Googles Nest Wifi können die Werte auch in der Google-Home-App unter dem Bereich „WLAN“ und den verbundenen Geräten abrufen.

Der Fehler trifft Haushalte mit begrenztem Datenvolumen besonders hart, etwa bei Internetanschlüssen über das Mobilfunknetz. Dort können selbst wenige Tage mit ungewöhnlich hohen Downloads erhebliche Auswirkungen haben. Bis die Korrektur auf dem eigenen Lautsprecher angekommen ist, lohnt es sich daher, den Datenverbrauch im Auge zu behalten oder den Speaker vom Strom zu nehmen.