Google Home Speaker: Gemini-Lautsprecher startet in Deutschland

Google bringt den im vergangenen Herbst angekündigten Google Home Speaker nun auch in Deutschland in den Handel. Der Lautsprecher ist ab sofort im Google Store sowie bei MediaMarkt und Saturn erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 119,99 Euro. Angeboten wird das Gerät hierzulande in den Farben Hazel und Porcelain, während Google in den USA zusätzliche Farbvarianten am Start hat.

Der neue Lautsprecher ist das erste Audiogerät, das Google ausdrücklich für „Gemini for Google Home“ entwickelt hat. Damit rückt weniger die klassische Wiedergabe von Musik oder Podcasts in den Vordergrund, sondern die Sprachbedienung im Alltag. Google hatte den Start des Speakers für Deutschland bereits bei der Vorstellung seines neuen Smarthome-Portfolios in Aussicht gestellt.

Mehrere Befehle in einem Satz

„Gemini for Google Home“ soll Anweisungen weniger starr auswerten als bisherige Sprachassistenten. Nutzer müssen laut Google keine festgelegten Formulierungen verwenden, sondern können mehrere Aufgaben in einem Satz kombinieren. Als Beispiel nennt das Unternehmen etwa das gleichzeitige Dimmen eines Lichts, Starten von Musik und Setzen eines Timers. Auch Korrekturen innerhalb eines Satzes sollen verstanden werden.

Interessant ist vor allem das von Google beschriebene Kontextverständnis. Der Assistent soll Anschlussfragen einordnen können, ohne dass jedes Mal der komplette Zusammenhang wiederholt werden muss. Zudem bleibt das Mikrofon bei der Funktion „Durchgängige Unterhaltung“ nach einer Antwort kurz geöffnet, damit Folgefragen ohne erneutes Aktivierungswort möglich sind. Laut Google spricht ist diese Funktion nun erstmals in allen unterstützten Sprachen verfügbar ist.

Für erweiterte KI-Funktionen verweist Google auf Google Home Premium. Dazu gehört Gemini Live, das über die Aufforderung „Hey Google, lass uns quatschen“ gestartet werden kann und freiere Gespräche ermöglichen soll. Ebenfalls an das Abo geknüpft sind Funktionen rund um Nest-Kameras, etwa Abfragen zu aktuellen oder kürzlich erfassten Aktivitäten, sowie sogenannte Home Briefings mit Zusammenfassungen darüber, was während der Abwesenheit passiert ist. Ein Google Home Premium-Abonnement wird separat angeboten.

Leuchtring, Kippschalter und 360-Grad-Klang

Beim Gehäuse setzt Google auf ein 3D-Strickgewebe, das an Apples HomePods und auch die neuen Alexa-Geräte erinnert. Der Lautsprecher besitzt einen Leuchtring an der Unterseite, der signalisiert, ob das Gerät zuhört, eine Anfrage verarbeitet oder antwortet. Für die Privatsphäre gibt es einen physischen Kippschalter, mit dem sich das Mikrofon stummschalten lässt.

Für die Audiowiedergabe nennt Google einen ausgewogenen 360-Grad-Sound. Musik und Podcasts sollen damit unabhängig von der Position im Raum gleichmäßiger hörbar sein. Die Mikrofonverarbeitung passt sich laut Google an die Umgebung an, damit der Assistent Sprache besser erfasst.

Der Home Speaker lässt sich außerdem mit einem Google TV Streamer koppeln. Bis zu zwei Lautsprecher können dabei für räumlichen Surround-Sound im Wohnzimmer genutzt werden. Zudem unterstützt der Speaker Lautsprechergruppen mit Nest-Lautsprechern, Nest-Displays und Google-Cast-fähigen Geräten. Geräte gleichen Typs lassen sich als Stereo-Paar betreiben.