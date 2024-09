SwitchBot kündigt Luftbefeuchter mit Smarthome-Anbindung an

Zurzeit will man an Luftbefeuchter gar nicht denken, stattdessen rackert hier gerade ein Luftentfeuchter im Keller. Aber der nächste Winter kommt bestimmt, und passend dazu nimmt SwitchBot jetzt auch einen Verdunstungsluftbefeuchter ins Programm.

Der SwitchBot Luftbefeuchter setzt auf Kaltverdampfungstechnologie. Das Gerät ahmt dem Hersteller zufolge die natürliche Luftfeuchtigkeit nach, indem er angesaugte Luft über einen großen und austauschbaren Filtereinsatz bläst und die Raumluft so mit Feuchtigkeit anreichert, ohne dass dabei Pulverrückstände entstehen.

Mit einem Tankvolumen von 4,5 Litern und einem maximalen Feuchtigkeitsausstoß von 700 Millilitern pro Stunde soll sich das Gerät auch für die Verwendung in größeren Räumen eignen. Mit einem Geräuschpegel von maximal 18 dB sei der Luftbefeuchter auch für den Einsatz in Schlaf- oder Kinderzimmern geeignet.

Matter-Option und Automationen

Uns interessieren natürlich vor allem auch die Smarthome-Eigenschaften des Geräts. Der Luftbefeuchter lässt sich in das SwitchBot-Ökosystem integrieren und auf diese Weise in Zeitpläne und Automatisierungen einbinden. Besonders interessant ist natürlich die Kopplung an Geräte zur Messung der Luftfeuchtigkeit. Auf diese Weise kann man den Luftbefeuchter so schalten, dass ein vorgegebener Wohlfühlbereich eingehalten wird.

Der SwitchBot Luftbefeuchter ist auch mit Matter kompatibel. Für die Anbindung an andere Systeme wird dann aber ein SwitchBot-Hub als Brücke vorausgesetzt.

Wischroboter kann Wasser nachfüllen

Eine vermutlich für die meisten Nutzer exotische aber interessante Option ist die mögliche Kombination mit dem Reinigungsroboter SwitchBot S10. Wenn dieser über einen festen Wasseranschluss verfügt, kann er wenn nötig quasi als Tankfahrzeug den Luftbefeuchter ansteuern und ohne menschliches Zutun automatisch mit Wasser befüllen.

Der neue Luftbefeuchter von SwitchBot lässt sich auf der Webseite des Herstellers zum Preis von 189,99 Euro vorbestellen. Die Auslieferung soll noch in diesem Monat starten, der reguläre Preis für das Gerät liegt bei 239,99 Euro. Amazon listet das Gerät momentan mit 179,99 Euro sogar noch günstiger, bietet aber nur die Möglichkeit zur Vorbestellung mit unbekanntem Liefertermin an.