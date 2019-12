Google unterstützt gezielte Suche nach Veranstaltungen

Google bietet in Deutschland nun auch eine erweiterte Veranstaltungssuche an. Sowohl auf dem Desktop als auch auf Mobilgeräten kann gezielt nach Events suchen, in dem man auf Google.de Anfragen wie „Veranstaltungen in der Nähe“, „Konzert“ oder „Silvesterparty“ in die Suchmaske eingibt.

Auf der Ergebnisseite werden dann kalendarisch sortiert die von verschiedenen Webseiten, darunter Eventim, Reservix, AdTicket und MeineStadt, abgerufenen Veranstaltungen angezeigt. Zu den einzelnen Einträgen können jeweils erweiterte Informationen abgerufen werden, nach Möglichkeit stehen auch Links zur Ticket-Reservierung bereit.

Die Suchergebnisse lassen sich auch nach Rubriken wie Konzerte, Festivals, Shows, Nachtleben oder kostenlose Veranstaltungen sortieren. Angemeldete Nutzer können über den Tab „Für mich“ zudem individuelle Vorschläge erhalten, die Google zufolge Trends und beliebte Events in der Nähe berücksichtigen. Zudem können einzelne Veranstaltungen für in einer Favoritenliste abgelegt werden.