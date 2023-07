Google Bard startet auf Deutsch und mit neuen Funktionen

Google hat sein KI-Experiment Bard in Deutschland gestartet. Der mit ChatGPT konkurrierende Sprachbot lässt sich vollumfassend in deutscher Sprache nutzen, ein Benutzerkonto bei Google wird allerdings vorausgesetzt.

Hinter Bard steht ein von Google selbst erstelltes KI-Sprachmodell, das Fragen beantworten, Texte generieren oder Sprachen übersetzen kann. Ein schneller direkter Vergleich mit ChatGPT zeigt vor allem auf, dass die beiden Systeme sich von ihrer Herangehensweise und in der Folge auch der Qualität und Art der Antworten teils erheblich unterscheiden. Während ChatGPT auf Fragen eher mit zusammengefassten und flüssigeren Texten antwortet, geht Bard bei den gleichen Aufgaben deutlich mehr ins Detail. Unterm Strich sind ohnehin alle derzeit in diesem Bereich laufenden Experimente besonders interessant mit Blick darauf, was mit Künstlicher Intelligenz möglich ist und wie wir mit dieser Entwicklung umgehen.

Google selbst bezeichnet Bard dann auch als Experiment in der Anfangsphase, das auf Basis der direkten Interaktion mit generativer Künstlicher Intelligenz dabei unterstützen will, Neues zu erkunden, die persönliche Vorstellungskraft zu erweitern und letztendlich auch neue Ideen zum Leben zu erwecken.

KI-Antworten haben nichts mit Denken zu tun

Mit der Bereitstellung in Deutschland verbunden erhält Google Bard auch sein bislang größtes Update. Google zufolge ist das KI-Werkzeug jetzt in den meisten Ländern der Welt und in den am häufigsten gesprochenen Sprachen verfügbar. Der offiziellen Google-Mitteilung zufolge sind dies inzwischen mehr als 40 Sprachen in über 230 Ländern und Regionen, Bard selbst ist derzeit allerdings noch der Annahme, dass er nur 26 Sprachen versteht.

Beispiele wie dieses zeigen die bislang größten Schwächen im Zusammenhang mit der Verwendung von KI-Systemen auf. Die Software arbeitet ausschließlich mit den Informationen, mit denen sie gefüttert wird und ist nicht in der Lage, die Qualität der Resultate zu beurteilen.

Code-Export und Bildanalyse

Wer Google Bard im Webbrowser verwendet, kann dank des direkten Bezugs zu seinem Google-Konto auf ein Archiv der persönlichen Bard-Chats zugreifen und von Funktionen wie der Möglichkeit zum Anpinnen einzelner Unterhaltungen Gebrauch machen.

Google bietet darüber hinaus weitere Features wie eine Option zur Audioausgabe der Antworten sowie eine Exportmöglichkeit für mit Bard erstellten Programmcode. Zudem lassen sich bei Bard auch Bilder hochladen, die dann mithilfe von Google Lens analysiert werden.