Apple Back to School 2023: AirPods und Apple Pencil als Bonus

Der Startschuss für die neue „Back to School“-Aktion von Apple ist gefallen. In diesem Jahr gibt es hierzulande allerdings keine Geschenkkarten als Bonus, sondern Apple legt die beim Kauf von neuen Geräten zusätzlich zu den regulären Bildungsrabatten erhältlichen Prämien konkret fest. Beim Kauf eines Mac bekommt man AirPods dazu und den iPad-Kauf belohnt Apple mit einem kostenlosen Apple Pencil.

AirPods als Bonus zum Mac

Als maximale Prämie bietet Apple 209 Euro, die man beim Kauf eines iMac, eines MacBook Pro oder eines MacBook Air auf die aktuellen Modelle der AirPods oder der AirPods Pro angerechnet bekommt. Je nachdem, für welche Variante man sich entscheidet, wird dann noch eine Zuzahlung fällig. Ohne Aufpreis gibt es hier die AirPods der 3. Generation mit der kabelgebundenen Ladehülle, die AirPods Pro sind beispielsweise dann nochmal 90 Euro teurer.

Die Prämie beim Kauf eines Mac mini fällt niedriger aus. Hier bietet Apple 159 Euro an, die man entweder in die AirPods der 2. Generation investieren, oder sich gegen eine entsprechende Zuzahlung ein neueres Modell holen kann.

Apple Pencil mit dem iPad

Wer sich anstelle eines Mac ein iPad mit Bildungsrabatt kauft, wird mit einem Apple Pencil der 2. Generation im Wert von 149 Euro belohnt. Allerdings werden im Rahmen der diesjährigen „Back to School“-Aktion nur die dann auch mit dem Apple Pencil 2 kompatiblen und preislich höher liegenden iPad-Modelle iPad Pro 12,9“, iPad Pro 11“ und iPad Air berücksichtigt.

Als zusätzlichen Bonus bietet Apple für die im Rahmen der Aktion gekauften Hardware-Produkte seine Zusatzversicherung AppleCare+ mit 20 Prozent Preisnachlass an.

Apples „Back to School“-Aktion richtet sich ausschließlich an Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen, Studierende an Hochschulen und Eltern von Hochschulstudenten. Die Werbeaktion beginnt am heutigen 13. Juli 2023 und endet am 23. Oktober 2023. Alle weiterführenden Infos findet ihr hier.