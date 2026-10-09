Google AI Edge Foresight: Kostenlose KI-App erstellt Meeting-Protokolle

Google hat mit AI Edge Foresight eine neue Mac-Anwendung veröffentlicht, die Besprechungen automatisch transkribiert, zusammenfasst und bei Bedarf sogar Fragen zum Gesprächsinhalt beantwortet. Das Besondere: Sämtliche KI-Berechnungen erfolgen direkt auf dem Mac. Eine Internetverbindung oder ein kostenpflichtiges Cloud-Abonnement ist dafür nicht erforderlich.

Aus wenigen Stichpunkten werden vollständige Notizen

Foresight zeichnet sowohl das Mikrofon als auch den Systemton auf und funktioniert dadurch unabhängig von der verwendeten Meeting-Plattform. Neben Videokonferenzen lassen sich auch persönliche Besprechungen erfassen. Im Hintergrund erstellt die Anwendung eine vollständige Transkription des Gesprächs.

Nutzer können sich währenddessen auf wenige Stichpunkte beschränken. Die KI gleicht diese anschließend mit dem Transkript ab und ergänzt fehlende Details zu ausformulierten Notizen. So sollen beispielsweise kurze Hinweise zu Terminen, Entscheidungen oder Aufgaben automatisch zu einem vollständigen Protokoll werden.

KI beantwortet Fragen während der Besprechung

Darüber hinaus lassen sich eigene Dokumente und Projektordner einbinden. Foresight erstellt daraus eine lokal durchsuchbare Wissensdatenbank. Über einen integrierten Assistenten können Nutzer anschließend Fragen zu vergangenen Meetings oder hinterlegten Unterlagen stellen.

Die Anwendung soll sogar während laufender Gespräche erkennen, wenn eine Frage gestellt wird, und passende Antworten aus vorhandenen Dokumenten bereitstellen. Dafür kombiniert Google sein neues KI-Modell EmbeddingGemma 2 mit Gemma 4. Das kleinere Modell mit 740 Millionen Parametern übernimmt vor allem die Suche nach relevanten Informationen.

Kostenlos für Macs mit Apple-Prozessor

Google beschreibt Foresight ausdrücklich als experimentelle Anwendung. Sie steht kostenlos zum Download bereit und ist derzeit für Macs mit Apple Silicon optimiert. Eine Version für iPhone, iPad oder Windows gibt es bislang nicht.

Bei der Datenverarbeitung verspricht Google, dass Audioaufnahmen, Transkripte und lokale Dokumente den eigenen Rechner nicht verlassen. Nach dem Herunterladen der benötigten KI-Modelle ist die Anwendung damit auch ohne Internetverbindung nutzbar. Wie zuverlässig Foresight deutschsprachige Gespräche erkennt, ist bislang allerdings nicht dokumentiert.

Mit dem lokalen Ansatz tritt Google gegen etablierte Anwendungen wie Granola an. Auch MacWhisper und die kostenlose Open-Source-Anwendung Handy zeigen bereits, dass Spracherkennung ohne Cloud auf dem Mac gut funktionieren kann. Foresight erweitert diesen Ansatz um die automatische Protokollerstellung und die Verknüpfung mit eigenen Dokumenten.