Smart-Home-Angebot
Eufy E30: 4K-Kamera mit Apple Home für nur 55 Euro
Während Apple gemeinsam mit LG an neuen Kameras für das eigene Smart Home arbeitet, gibt es bereits erhältliche Alternativen deutlich günstiger. Die Eufy Indoor Cam E30 kostet derzeit nur 54,33 statt 89,99 Euro. Damit liegt die schwenkbare 4K-Überwachungskamera rund 44 Prozent unter ihrem Listenpreis und bietet neben der Anbindung an Apple Home auch eine lokale Videospeicherung ohne verpflichtendes Abonnement.
4K-Kamera mit Rundumblick
Die Anfang 2025 in Deutschland gestartete E30 ist für die Überwachung von Innenräumen gedacht. Ihr motorisiertes Objektiv ermöglicht eine 360-Grad-Rundumsicht und lässt sich zusätzlich nach oben und unten neigen. Über die Eufy-App können Nutzer bestimmte Bildbereiche auswählen und direkt ansteuern.
Die Kamera zeichnet mit bis zu 3.840 × 2.160 Pixeln auf. Eine integrierte Objekterkennung unterscheidet zwischen Menschen und Haustieren und kann deren Bewegungen automatisch verfolgen. Für Aufnahmen bei Dunkelheit stehen Infrarotlicht und ein zuschaltbarer LED-Scheinwerfer zur Verfügung. Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen zudem die Kommunikation in beide Richtungen.
Apple Home reduziert die Auflösung
Besonders interessant ist die Unterstützung für Apple Home und HomeKit Secure Video. Damit lässt sich die Kamera in Apples Zuhause-App einbinden. Mit einem passenden Apple-Home-Hub und iCloud+-Abonnement sind auch verschlüsselte Videoaufzeichnungen über Apple möglich.
Allerdings gibt es eine Einschränkung: Sobald die E30 über Apple Home verwendet wird, ist die Videoauflösung auf 1080p begrenzt. Für die vollständige 4K-Auflösung und Funktionen wie die motorisierte Kamerasteuerung wird weiterhin die Eufy-App benötigt.
Aufnahmen ohne Cloud-Abo
Wer seine Videos nicht in der Cloud speichern möchte, kann eine microSD-Karte mit bis zu 128 GB einsetzen. Alternativ lässt sich die Kamera mit der Eufy HomeBase 3 verbinden. Die lokale Speicherung verursacht keine laufenden Gebühren. Eine Steckdose wird allerdings benötigt, denn die E30 besitzt keinen Akku. Aktuell ist die Eufy E30 bei Amazon für 54,33 Euro erhältlich.
Gab es schon deutlich günstiger beim großen A.
Eine Frage an bestehende Anwender:
Werden die lokale Aufnahmen verschlüsselt?
Wenn nein, dann ist mir da unwohl, wenn diese geklaut wird.
Du meinst das die Einbrecher dann jetzt schon die Kameras mitnehmen?
Selbstverständlich. Gerade weil sie möglicherweise Inhalt drauf haben.
Wir hatten in 30 Jahren zwei Einbrüche. Da wurde nahezu alles elektrische mitgenommen.
Oder fühlst du dich wohl, wenn Aufnahmen deiner Familie unverschlüsselt auf Geräten liegen.
Wahrscheinlich hast du noch nie einen Einbruch gehabt und das Gefühl danach.
Bei Eufy bzw. Anker habe ich versucht, sowohl eine Außenkamera C210, als auch eine S220 zu bestellen. Eine Bestätigung, dass die Bestellung eingegangen ist habe ich bekommen, sonst nichts. Keine Ware, keine Absage, gar nichts. Sehr unseriös.
In China war Nationalfeiertagsurlaub vom 01.10 bis 07.10. Die goldene Woche, da wird nicht gearbeitet.
Kann ich nicht bestätigen, habe mehrere Bestellungen, sowohl über Anker sowohl auch über Aliexpress für Eufy Produkte durch, alles lief prima :-)
Andere Frage: kann man den Stream auch ohne App zB per VLC ansehen? Oder per Webbrowser ansehen und steuern?
bei meiner TapoLink C200 / C220 funktioniert das gut – allerdings ohne steuern. Hab mir mit Claude ne eigene App dafür gebaut sogar. Meines Wissens nach nutzen Reolink und Eufy die Basis für die Software.
Interessant wäre, ob Eufy ein Update bereitstellt, um unter iOS27 auch 4K via AppleHome zu ermöglichen.
Vermutlich nicht.
Versteht das mal einer. Apple Home akzeptiert nun 4K, aber Eufy schleift nur 1080P durch: warum?
Kann sie nicht, hab sie hier. Angeblich erst nach einem Update vom Hersteller. Ob das kommt … weiß der Geier
Bei den Primedeals vor 2 Tagen lag se bei 49€ :-) direkt mitgenommen
Wird Zeit, dass die Hersteller Updates für die neue HKSV-Qualität rausbringen! Daran lässt sich gerade gut messen, wie gut die Produktpflege bei den Herstellern ist.
Meine erste Überwachungskamera war auch eine drehbare eufy. Das klingt im ersten Moment ganz gut, weil man sich Sorgen macht, nicht alle relevanten Bereiche abzudecken – gerade bei der ersten (und vorerst einzigen) Kamera. In der Praxis würde ich aber zu einer festen Kamera raten.
Insbesondere bei Außenkameras, denn die Möglichkeit, dass man sie kurz zum Nachbarn rum drehen könnte reicht wohl schon, damit man sie an der Stelle gar nicht gesetzeskonform anbringen darf.
Aber auch indoor schaut so eine Kamera immer nur in eine Richtung gleichzeitig. Wer wirklich eine lückenlose Überwachung will, braucht eh mehrere Kameras.
Anfangs hatte ich auch die Objektverfolgung eingeschaltet. Wenn’s ganz dumm läuft, dreht die Kamera damit vom Haupt-Überwachungsbereich so weit zur Seite weg, dass spätere Aktivitäten im Hauptbereich gar nicht mehr erfasst werden.
Es gibt durchaus aus Argumente für schwenkbare Modelle, aber schwenkbar ist nicht grundsätzlich besser.