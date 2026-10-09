Eufy E30: 4K-Kamera mit Apple Home für nur 55 Euro

Während Apple gemeinsam mit LG an neuen Kameras für das eigene Smart Home arbeitet, gibt es bereits erhältliche Alternativen deutlich günstiger. Die Eufy Indoor Cam E30 kostet derzeit nur 54,33 statt 89,99 Euro. Damit liegt die schwenkbare 4K-Überwachungskamera rund 44 Prozent unter ihrem Listenpreis und bietet neben der Anbindung an Apple Home auch eine lokale Videospeicherung ohne verpflichtendes Abonnement.

4K-Kamera mit Rundumblick

Die Anfang 2025 in Deutschland gestartete E30 ist für die Überwachung von Innenräumen gedacht. Ihr motorisiertes Objektiv ermöglicht eine 360-Grad-Rundumsicht und lässt sich zusätzlich nach oben und unten neigen. Über die Eufy-App können Nutzer bestimmte Bildbereiche auswählen und direkt ansteuern.

Die Kamera zeichnet mit bis zu 3.840 × 2.160 Pixeln auf. Eine integrierte Objekterkennung unterscheidet zwischen Menschen und Haustieren und kann deren Bewegungen automatisch verfolgen. Für Aufnahmen bei Dunkelheit stehen Infrarotlicht und ein zuschaltbarer LED-Scheinwerfer zur Verfügung. Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen zudem die Kommunikation in beide Richtungen.

Apple Home reduziert die Auflösung

Besonders interessant ist die Unterstützung für Apple Home und HomeKit Secure Video. Damit lässt sich die Kamera in Apples Zuhause-App einbinden. Mit einem passenden Apple-Home-Hub und iCloud+-Abonnement sind auch verschlüsselte Videoaufzeichnungen über Apple möglich.

Allerdings gibt es eine Einschränkung: Sobald die E30 über Apple Home verwendet wird, ist die Videoauflösung auf 1080p begrenzt. Für die vollständige 4K-Auflösung und Funktionen wie die motorisierte Kamerasteuerung wird weiterhin die Eufy-App benötigt.

Aufnahmen ohne Cloud-Abo

Wer seine Videos nicht in der Cloud speichern möchte, kann eine microSD-Karte mit bis zu 128 GB einsetzen. Alternativ lässt sich die Kamera mit der Eufy HomeBase 3 verbinden. Die lokale Speicherung verursacht keine laufenden Gebühren. Eine Steckdose wird allerdings benötigt, denn die E30 besitzt keinen Akku. Aktuell ist die Eufy E30 bei Amazon für 54,33 Euro erhältlich.