Globus-Taste: Doppelte macOS-Einstellungen können verwirren

In den Systemeinstellungen von macOS Ventura hat man im Bereich „Sondertasten“ die Möglichkeit, einer Reihe von auf der Tastatur verfügbaren Tasten unterschiedliche Funktionen zuzuweisen. Darunter neben der Feststelltaste und den Control-, Option- und Befehls-Tasten auch die auf aktuellen Modellen der Apple-Tastaturen vorhandene und mit einer stilisierten Erdkugel gekennzeichnete Globus-Taste.

Unterschiedliche Funktionen als Globus-Taste…

In ihrer Standardfunktion öffnet die Globustaste während man sich in einem Texteingabemodus befindet eine Schnellauswahl für Emojis und Symbole. Diese Funktion lässt sich in den Systemeinstellungen „Tastatur“ verändern. Unter dem Menüpunkt „Beim Drücken der Globus-Taste“ könnt ihr hier einstellen, ob ihr stattdessen die Funktionen „Eingabequelle verändern“, „Diktierfunktion starten“ oder gar keine diese Optionen verwenden wollt.

…oder als schlichte Taste an sich

Verwirrend kann in diesem Zusammenhang sein, dass man die Funktion der Globus-Taste auch beeinflussen kann, wenn man in den Systemeinstellungen „Tastatur“ etwas weiter unten die Option „Tastaturkurzbefehle“ auswählt. Hier findet sich unter „Sondertasten“ nämlich ebenfalls die Möglichkeit, der Globus-Taste eine andere Funktion zuzuweisen. Allerdings muss man dieses Menü als den zuvor angesprochenen Einstellungen übergeordnet ansehen und mit „Globus-Taste“ ist in diesem Fall lediglich der Aufdruck auf der Taste und nicht deren Funktion als solche gemeint.

Kurz gesagt: Während ihr über die Einstellungen für die Sondertasten festlegen könnt, ob die Taste an sich als Globus-Taste oder alternativ dazu als Feststell-, Control-, Wahl-, Befehls- oder Escape-Taste fungieren oder schlicht komplett deaktiviert werden soll, legt das zu Beginn angesprochene Menü fest, was beim Drücken der Taste passiert, wenn sie tatsächlich als Globus-Taste konfiguriert wurde. In allen anderen Fällen bleiben diese Einstellungen nämlich ohne jede Wirkung.