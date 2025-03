Glasfaser: Es geht weiterhin nur schleppend voran

Wenn man sich auf den Webseiten der Internetanbieter umschaut, könnte man zumindest teilweise meinen, dass Glasfaser das klassische Kupferkabel längst abgelöst hat. Die Realität sieht allerdings anders aus. Spätestens nach Eingabe der gewünschten Lieferadresse muss ein großer Teil der Interessenten erkennen, dass er sich weiterhin mit eigentlich längst veralteten Technologien begnügen muss.

Grundsätzlich lässt sich das Interesse der Anbieter, den Ausbau der Glasfasertechnologie voranzutreiben, nicht leugnen. Das Hauptproblem in diesem Zusammenhang bleiben jedoch die zum Teil immensen Ausbaukosten. Dementsprechend sehen sich Endkunden nicht selten mit der Situation konfrontiert, dass die Anbieter zwar bereits konkrete Vorverträge abschließen, jedoch keinerlei konkrete Zusagen zum Start der Belieferung machen. Ohne eine ausreichende Anzahl von Vorbestellungen rollen die Bagger der mit dem Ausbau betrauten Unternehmen in der Regeln nicht an.

Bild: EWE / Christian Kerber

Aktuell haben der Telekom zufolge 10,3 Millionen Haushalte in Deutschland die Möglichkeit, einen Glasfasertarif mit Bandbreiten von bis zu 2.000 Mbit/s zu buchen. Allein im Februar habe man 99.000 neue Haushalte und Unternehmen mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet. Auf die gesamten Bundesrepublik bezogen ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Nach offiziellen Zahlen gab es Ende 2023 insgesamt 41,3 Millionen Privathaushalte.

EWE und Deutsche Glasfaser kooperieren

Zum Glück ist die Telekom nicht alleine in diesem Segment unterwegs, sonst würden wir hier noch 26 Jahre warten, bis eine Vollversorgung gegeben ist. Vodafone hat bereits Ende vergangenen Jahres erklärt, mit 11 Millionen versorgten Haushalten das nach Zahlen größte Glasfaserangebot in Deutschland zu haben. Dazu kommen weitere und teils auch regional begrenzt aktive Anbieter und Kooperationen. Beispielsweise wollen die Deutsche Glasfaser und der in Oldenburg ansäßige Versorger EWE von der zweiten Jahreshälfte an kooperieren, um neue Glasfaseranschlüsse in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen anzubieten.

Bild: EWE / Friso Gentsch

Solche gemeinsamen Projekte sollen nicht nur dafür sorgen, dass sich der Ausbau effizienter und schneller gestalten lässt, sondern auch den unwirtschaftlichen Doppelausbau von Glasfasernetzen verhindern. Die Branche spricht hier von „Open-Access“-Kooperationen, die nicht gesetzlich geregelt sind, sondern von den Telekommunikations- und Netzanbietern freiwillig umgesetzt werden.