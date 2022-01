Gesellschafts-Satire: „Don’t Look Up“ bricht Netflix-Rekord

Die zu Weihnachten auf Netflix veröffentlichte Spielfilm-Produktion „Don’t Look Up“ hat einen neuen Zuschauer-Rekord auf der weltweit beliebtesten Streaming-Plattform eingestellt. Wie der Branchen-Fachdienst Deadline berichtet, hat die bitterböse Gesellschafts-Satire so viele Zuschauerstunden in Zeitraum einer Woche auf sich vereint, wie vor ihr noch kein anderer Spielfilm im Katalog des Streaming-Dienstes.

Mehr Streaming-Stunden als alle anderen

Für die große Nachfrage nach dem 140 Minuten langen Spielfilm werden dabei nicht nur die viel zitierten Parallelen zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und die überhaupt ruhigen Tage zum Jahreswechsel gesorgt haben, auch die hochkarätige Besetzung dürfte ihren Beitrag am hohen Interesse der Abonnenten geleistet haben.

Sind neben Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio doch auch zahlreiche Berühmtheiten und Hollywood-Stars wie Ariana Grande, Jonah Hill, Jennifer Lawrence, Ron Perlman und Meryl Streep unter den Darstellern auszumachen.

Bereits Platz 3 im Allzeit-Ranking

In der 52. Kalenderwoche 2021, also den Tagen zwischen dem 27. Dezember 2021 und dem 2. Januar 2022 hätte es „Don’t Look Up“ auf 152,3 Millionen Streaming-Stunden unter den Netflix-Abonnenten gebracht, kommt also auf mindestens 76 Millionen Einzelabrufe. Zur Erinnerung: Im 3. Quartal 2021 zählte Netflix 214 Millionen zahlende Abonnenten weltweit.

Im Gesamtranking der meistgesehenen Netflix-Filme (eine Rangliste die jeweils nur die ersten 28 Tage der Film-Verfügbarkeit berücksichtigt) hat sich „Don’t Look Up“ bereits auf dem dritten Platz hinter „Bird Box“ und „Red Notice“ niedergelassen.

Lulli, beliebtester nicht-amerikanischer Film

Eine weitere Info des mit absoluten Zahlen ansonsten eher zurückhaltenden Streaming-Anbieters: Das brasilianische Drama Lulli war der am häufigsten abgerufene nicht-amerikanische Spielfilm der 52. Kalenderwoche.