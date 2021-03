Geforce Now Priority: Nvidia zieht Preise für Neukunden an

Nachdem das Premiumabo des Streamingdienstes Geforce Now bisher in der Founder Edition für günstige 5,49 Euro monatlich gebucht werden konnte, hat Nvidia das Paket in „Geforce Now Priority“ umbenannt und den Monatspreis ihres Onlinedienstes dabei knapp verdoppelt. Der Streamingdienst, über den ihr auch Windows exklusive Spiele unter macOS spielen könnt, kostet fortan 9,99 Euro.

Monatspreis knapp verdoppelt

Ein wenig günstiger ist das Jahresabo für 99,90 Euro, womit die monatlichen Kosten auf 8,33 Euro sinken. Für Bestandskunden ändert sich hingegen vorerst nichts. Solange ihr euer Abo nicht kurzzeitig aussetzt bezahlt ihr auch weiterhin den günstigeren Preis.

Das Nvidia früher oder später den Preis anheben würde, wundert uns hingegen weniger. Die Darstellung aktueller Spiele benötigt bei hohen Details und aktivem Raytracing selbst in FullHD potente und damit teure Hardware. Wir gehen davon aus, dass Nvidia bei ihrer bisherigen Preispolitik für ihren Onlinedienst deutlich draufzahlen musste. Und in Anbetracht der aktuell horrenden Preise für Grafikkarten mutet der Dienst auch nach der deutlichen Preissteigerung für Gelegenheitsspieler, die nicht in teure Spielehardware investieren wollen, weiterhin attraktiv an.

Vor dem übereiltem Abschluss eines Abos bei dem Streamingdienst empfehlen wir dennoch zuerst den kostenlosen Test über den Standardzugang.

Zwar muss dieser ohne Raytracing auskommen und einzelne Spielsitzungen sind auf eine Stunde begrenzt. Dennoch lässt sich der Dienst so in Ruhe testen, denn am Ende entscheiden auch Bandbreite, Ping und Stabilität eurer eigenen Internetleitung über euer Spielerlebnis. Weiterhin lohnt sich der Blick auf diese Spieleliste, damit ihr wisst, welche Spiele aus eurer Spielesammlung überhaupt von Geforce Now unterstützt werden.