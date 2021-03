Diversität bei Apple: Mehr Frauen, mehr Schwarze, mehr Hispanics

Apple hat die auf apple.com/diversity veröffentlichten Zahlen zur Vielfalt innerhalb der eigenen Belegschaft aktualisiert und bietet nun auch aktuelle Kenndaten für die Jahre 2020 und 2019 an. Noch bis Mitte der Woche verharrte die Übersicht auf dem Stand von 2018.

2014: Die Zusammensetzung der Führungsetage

Unter der Überschrift „Apple Workforce“ informiert Apple hier nicht nur über die Geschlechter-Zusammensetzung in den Filialgeschäften und deren Management-Etagen, in den technischen und nicht-technischen Positionen und der Leitungsebene des Konzerns, sondern geht auch auf die unterschiedlichen ethnischen Abstammungen der Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten ein.

Sichtbare Unterschiede zwischen 2014 bis 2020

Verglichen mit dem vergangenen Jahr, gibt es bei der Zusammenstellung des Mitarbeiterstamms zwar keine weltbewegenden Veränderungen – zum überwiegenden Teil ist der typische Apple-Angestellte immer noch weiß und männlich – Cupertino arbeitet jedoch aktiv daran mehr Minderheiten einzustellen.

Wie sich dies auf die Zusammensetzung der Belegschaft auswirkt zeigt der direkte Vergleich zwischen 2014 und 2020. Vor sieben Jahren waren 55 Prozent der Apple-Mitarbeiter weiß, 70 Prozent waren männlich. 2020 zeichnet Apple nur noch 47 Prozent der Angestellten als weiß aus und korrigiert das Geschlechter-Verhältnis leicht auf 34 Prozent Frauen und 66 Prozent Männer.

2014 und 2020 im direkten Vergleich

Mehr Frauen in offene Positionen

Dies ist unter anderem auf die Neueinstellungen in den Filialgeschäften zurückzuführen. Innerhalb der letzten zwei Jahre wurden hier 42 Prozent Frauen eingestellt. Seit 2020 werden knapp die Hälfte aller neu vergebenen Leitungsposten (49 Prozent) von Frauen besetzt.

In den USA wurden in den letzten zwei Jahren zudem 71 Prozent der Neueinstellungen aus Gruppen der so genannten „unterrepräsentierten Communities“ rekrutiert, zu der Frauen, Schwarze, Hispanic/Latinx, multiethnische und indigene Personen zählen.