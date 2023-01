Gefesselt: Prime Video trailert erste deutsche True-Crime-Serie

„German Crime Story: Gefesselt“ wird in knapp zwei Wochen, am 13. Januar 2023 bei Amazon Prime Video anlaufen und spielt im Hamburg der frühen 80er und 90er Jahre.

Auch „German Crime Story: Gefesselt“ mischt Fiktion und Fakten um bestmöglich zu unterhalten und gibt an von dem wahren Kriminalfall lediglich inspiriert zu sein. Die Miniserie erzählt die Geschichte der Mordkomissarin Nela Langenbeck (Angelina Häntsch), die sich an der Aufklärung des Falls versucht und dabei immer wieder auch mit polizeiinternen Hindernissen zu tun hat. Der „Säurefassmörder“ Raik Doormann wird seinerseits von Oliver Masucci gespielt.

So gelang Netflix mit der semi-dokumentarischen Aufbereitung der Verbrechen des US-amerikanischen Serienmörders Jeffrey Dahmer erst kürzlich ein Überraschungserfolg. In ihrer Debüt-Woche führte die zehnteilige Miniserie „Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ die weltweiten Nielsen-Streaming-Charts an und zählt jetzt zu den meistgesehenen englischsprachigen Serien bei Netflix überhaupt.

Insert

You are going to send email to