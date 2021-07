Facebook wächst trotz Apples Anti-Ad-Tracking-Maßnahmen

Facebook-Chef Mark Zuckerberg freut sich dann auch über ein starkes zurückliegendes Quartal, doch stimmt das Unternehmen seine Aktionäre auch auf kommende schwierigere Zeiten ein. So erwarte man, dass sich das Wachstum in den kommenden Monaten merklich verlangsame. Ein Rückgang im Jahresvergleich sei mit Blick auf den durch Corona verursachten Boom im vergangenen Jahr unvermeidbar. Auch werde sich die striktere Politik Apples im kommenden Quartal wohl deutlicher auf die Werbeeinnahmen von Facebook auswirken als in den letzten drei Monaten. Grund hierfür seien die mit den letzten iOS-Updates eingeführten Änderungen beim Tracking. Dennoch geht das Unternehmen davon aus, dass seine Werbeeinnahmen weiterhin steigen, die positiven Zahlen dürften allerdings wie bereits im vergangenen Quartal vorrangig durch die gestiegenen Anzeigenpreise und nicht unbedingt durch zusätzlich ausgelieferte Anzeigen zustande kommen.

Details wurden im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen von Facebook einsehbar. Bemerkenswert ist sicher, dass Facebook auch bei den Werbeeinnahmen erneut zulegen konnte. So ist der durchschnittliche Preis pro Anzeige im Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent gestiegen und die Zahl der ausgelieferten Anzeigen konnte immerhin um sechs Prozent erhöht werden – dies geht in etwa analog mit der im gleichen Zeitraum um sieben Prozent gestiegenen Zahl der aktiven Nutzer.

