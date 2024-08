BaFin geht gegen Krypto-Tauschautomaten vor

Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin ist deutschlandweit gegen Betreiber von Automaten zum Umtausch von Krypto-Währungen vorgegangen. Im Rahmen der groß angelegten Razzia wurde neben entsprechenden Geräten auch Bargeld in Höhe von rund 250.000 Euro beschlagnahmt.

Der Behörde zufolge waren im Rahmen der Aktion rund 60 Einsatzkräfte an 35 verschiedenen Standorten tätig. Das Vorgehen sei in Abstimmung mit dem Bundeskriminalamt erfolgt und mit Unterstützung durch die Polizei und die Deutsche Bundesbank durchgeführt worden. Im Rahmen der Aktion hat die Behörde 13 solcher Automaten, die illegal betrieben wurden, kassiert.

Mithilfe der in verschiedenen deutschen Großstädten aufgestellten Automaten habe man mit Bitcoin und anderen Krypto-Werten handeln und diese Werte auch in Euro umtauschen können. Die BaFin wirft den Betreibern der Automaten einen Verstoß gegen das Geldwäschegesetz vor. Das Wechseln von Euro in Krypto-Währungen und umgekehrt sei als gewerbsmäßiger Eigenhandel oder als Bankgeschäft zu werten und benötige deshalb laut Gesetz die ausdrückliche Erlaubnis der Behörde. Liege eine solche Genehmigung nicht vor, so werde das Geschäft illegal betrieben. Im Rahmen der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Verfolgung drohen hier bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug.

Verstoß gegen Geldwäscheprävention

Ein wesentlicher Grund für die Maßnahme sei dabei das besondere Risiko der Geldwäsche. Der BaFin zufolge ziehen solche Wechselautomaten Nutzer mit kriminellen Absichten an, wenn die Betreiber ihre Sorgfaltspflicht nicht einhalten und sich die Möglichkeit zur anonymen Nutzung bietet. Laut den Richtlinien zur Geldwäscheprävention ist es bei der Annahme von Bargeldsummen über 10.000 Euro verpflichtend, die Identität des Kunden festzustellen und dies an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) zu melden, sofern Anhaltspunkte für die illegale Herkunft des Geldes oder ein Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung festgestellt werden.